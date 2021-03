Open Week e ApeUnibg: le due iniziative dell’ateneo bergamasco - BergamoNews

L’Università degli Studi di Bergamo mette in campo direttori di dipartimento, docenti, studenti e tutor per presentare la sua ampia offerta formativa, gli ambienti dei campus e le possibilità di carriera. Per avvicinarsi a possibili futuri studenti, l’ateneo ha deciso di organizzare due iniziative, vale a dire l’Open week e Ape Unibg. Nel primo caso ci saranno dei percorsi digitali di presentazione dei corsi di studio dei diversi dipartimenti.

La settimana dal 15 al 20 marzo sarà dedicata agli studenti dell’ultimo anno delle superiori che intendono iscriversi ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico, mentre dal 22 al 27 marzo la Open week sarà, invece, dedicata agli studenti laureati o in procinto di laurearsi in un corso di laurea triennale, a cui verranno presentati i corsi di laurea magistrale.

Invece dal 22 al 26 marzo, tutti i giorni dalle 17 alle 19, i futuri studenti dei corsi triennali o a ciclo unico potranno incontrare online e confrontarsi con studenti iscritti e frequentanti il corso di laurea di interesse durante gli ApeUniBg. Quest’ultima iniziativa ha lo scopo di sviluppare un ambiente informale portando i ragazzi al confronto con tutor o studenti senior (ci si può registrare QUA).