Messina: "Disorganizzazioni sui vaccini, e tocca al Comune colmare i vuoti regionali" - BergamoNews

Vaccino Covid. In Lombardia gli intoppi sono all’ordine del giorno: tra vaccini che non ci sono, dosi che mancano, ritardi nelle vaccinazioni, sms di conferma che non arrivano e ancora troppe, troppe incognite.

Ai numerosi problemi, anche lo scarso lasso di tempo che intercorre tra la ricezione del messaggio di convocazione al vaccino e il giorno in cui il cittadino viene atteso alla sede indicata, molte volte ubicata a numerosi chilometri di distanza dal proprio domicilio.

Una situazione che mette in grave difficoltà il cittadino, specialmente se anziano, non indipendente e automunito. Una storia di tanti cittadini, come quella di una signora di 92 anni residente nella città di Bergamo, raccontata dall’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina sul suo profilo Facebook.

“La signora solo ieri sera (10 marzo) ha ricevuto il messaggio per recarsi oggi (11 marzo) ad Antegnate alle 12 per la vaccinazione. Come potrà sua figlia accompagnarla se deve stare a casa con il figlio per seguirlo in DAD?”.

E sono “gli amministratori locali a dover colmare i vuoti regionali”, scrive l’assessore, raccontando di come la signora in questione non potendo raggiungere da sola o con la figlia il luogo della vaccinazione, si sia affidata al servizio gratuito attivato da Bergamo Aiuta di accompagnamento alle sedi vaccinali per i cittadini over 80.

“Grazie al servizio raggiungerà la destinazione e potrà essere vaccinata. È solo una delle tante storie della nostra provincia in cui i comuni, gli amministratori locali colmano i vuoti regionali. C’è chi interpella gli amministratori locali per sapere quando la sua mamma, persona fragile e allettata verrà vaccinata e quando lei come caregiver o la sua badante? Il sistema non sta funzionando. Lo diciamo da settimane, scriviamo e chiediamo chiarimenti Gli amministratori e i cittadini sono stanchi. Quale è la programmazione e l’organizzazione di Regione Lombardia?”, conclude l’assessore.

É possibile chiamare BergamoAiuta al numero 342 0099675 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 per prenotare il servizio di trasporto per gli over 80 alle sedi vaccinali. Per prenotare il servizio sarà sufficiente contattare BergamoAiuta fornendo i propri dati anagrafici oltre che luogo, giorno, ora della prenotazione della vaccinazione. Il trasporto sarà preso in carico da un operatore professionale che garantirà il servizio nel massimo rispetto di tutte le normative anti-Covid.