L'Atalanta prova subito a ripartire: c'è lo Spezia per dimenticare l'Inter - BergamoNews

Archiviata la sconfitta di San Siro, l’Atalanta torna al Gewiss Stadium nell’anticipo del venerdì sera per affrontare lo Spezia.

Tornando brevemente al match del Meazza, la squadra di Gasperini ha dimostrato per l’ennesima volta di essere all’altezza delle migliori del torneo, piegata solo da un episodio. La partita è stata condotta sempre dalla formazione orobica, anche se in questa occasione è riuscita a concretizzare meno del solito l’enorme mole di gioco sviluppata ed il predominio del campo.

Tutto sommato un passo falso che non modifica eccessivamente la situazione di classifica, con i nerazzurri sempre a ridosso delle primissime, in piena corsa Champions.

Questa sera però i ragazzi di Gasperini avranno di fronte una compagine che naviga nelle zone basse della classifica (seppur 6 punti sopra la retrocessione) e che vuole cercare di raggranellare preziosi punti in ottica salvezza.

Tra le altre cose la squadra di mister Italiano gioca anche un bel calcio (come riconosciuto anche da Gasperini) ed in molte occasioni ha portato a casa meno di quello che avrebbe meritato. La formazione ligure, alla sua prima apparizione nella massima serie, sta quindi dimostrando di non essere una meteora avendo a mio avviso molte chances di conservare la categoria.

Un avversario quindi certamente temibile per i Gasp boys anche se, sulla carta, di caratura chiaramente inferiore. Il problema è che spesso sono proprio queste le partite “peggiori” da affrontare, ossia quelle nelle quali la consapevolezza di essere superiori fa si che si abbia tutto da perdere, e che quindi vanno preparate con grande concentrazione ed attenzione.

Nel caso di specie c’è poi un ulteriore aspetto da considerare, ossia l’imminenza della gara di Madrid che si giocherà martedì e che da un lato potrebbe “deconcentrare” qualche protagonista, dall’altro richiede attenzione per evitare possibili ripercussioni dal punto di vista degli infortuni.

Credo però che la formazione atalantina abbia raggiunto una maturità tale da saper gestire queste situazioni con assoluta padronanza.

Le due squadre non si sono mai affrontate a Bergamo in serie A. Gli unici incontri che la storia ci consegna avvennero negli anni ‘30 in serie B. Nelle 6 occasioni d’incontro la Dea prevalse 4 volte, 2 pareggi e nessuna vittoria spezzina. Considerando anche le partite disputate in terra ligure il bilancio è il seguente: 5 vittorie atalantine, 1 spezzina e 6 pareggi. La più recente vittoria nerazzurra è il 2-1 del torneo 1938-1939.

Sempre per chi ama le statistiche, la più larga vittoria atalantina è invece datata 4 dicembre 1932 ed in quell’occasione il portiere spezzino recuperò la palla in fondo al sacco per ben 7 volte. Questa rappresenta anche la peggior sconfitta in trasferta di tutta la storia dello Spezia calcio.

Nella partita d’andata disputata al Manuzzi di Cesena lo scorso novembre, le due formazioni si divisero equamente la posta in un match terminato a reti bianche nonostante le numerose occasioni create (e sciupate) dai nerazzurri.

Luis Muriel, 29 anni, potrebbe essere titolare con lo Spezia (foto Getty)

In casa nerazzurra a parte Hateboer e Sutalo, Gasperini può contare su tutti i suoi effettivi, compreso Zapata che continua ad avere qualche fastidio ma è stato convocato. Probabile che parta Muriel dal primo minuto.

Italiano dovrebbe schierare il suo solito 4-3-3 con Nzola dall’inizio affiancato da Gyasi e Verde (anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Farias).

Due giocatori di proprietà nerazzurra giocano quest’anno in prestito a La Spezia. Il primo è Roberto Piccoli, cresciuto a Zingonia e con all’attivo 3 presenze con la maglia della Dea, il secondo è Federico Mattiello, acquistato nel 2018 senza però mai scendere in campo con la maglia nerazzurra perché prestato a diverse società (Bologna, Cagliari e ora appunto Spezia). In maglia nerazzurra gioca invece Matteo Pessina, che nel 2017 2018 disputò un ottimo torneo in terra ligure con 38 presenze e 2 reti.

Oggi voglio ricordare un allenatore che ha da poco compiuto gli 80 anni e che si è seduto su entrambe le panchine: il “sor” Nedo Sonetti, tre anni a La Spezia, quattro stupendi a Bergamo di cui tre in serie A.