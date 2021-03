La Lombardia verso una nuova zona rossa: oggi si decide - BergamoNews

L’ultimo confronto, decisivo, è previsto per la mattinata di venerdì: alla cabina di regia arriveranno gli ultimi dati del monitoraggio Covid relativo all’andamento della pandemia nelle Regioni che, una volta analizzati, decreteranno il cambio di colore nei vari territori.

Per la Lombardia, molto probabilmente, ci sarà una nuova stretta: dall’arancione rafforzato al rosso, risultato inevitabile con un Rt che oscilla tra l’1,28 e l’1,32 e con la la quota di 312 casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Su questo punto il Comitato Tecnico Scientifico è già chiaro da tempo: per contenere la diffusione del virus, la zona rossa deve scattare automaticamente quando i casi settimanali superano i 250 ogni 100mila abitanti. Un modo anche per scavalcare l’ormai noto problema dell’analisi di dati “vecchi”, vale a dire riferiti alla settimana precedente a quella in cui si sta prendendo la decisione.

Se dovesse passare la linea dettata dal Cts, legata all’incidenza settimanale, per la Lombardia la zona rossa sarebbe inevitabile.

L’altra ipotesi sul tavolo è invece quella della zona rossa nazionale nel weekend, per ridurre i contatti sociali del sabato e della domenica, con il rientro in arancione rafforzato dal lunedì al venerdì.

In attesa dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, il governo continua a lavorare sul decreto legge che sostituirà il Dpcm in vigore e stabilirà le regole fino al 28 marzo.

Per la settimana di Pasqua è invece già stata annunciata la stretta, con divieti specifici e mirati in particolare da sabato 3 a lunedì 5 aprile: spostamenti limitati al massimo, nessun pranzo o cena con persone non conviventi, no alle gite, con la possibilità di chiusura di bar e ristoranti, proprio come già avvenuto in occasione delle festività natalizie.