Investe una donna, scende ma poi scappa: 66enne rintracciata grazie alle telecamere - BergamoNews

Dopo aver investito una donna, era scesa dall’auto ma poi era ripartita senza prestarle soccorso e fornirle i propri dati. Per questo motivo una 66enne di Cene è stata rintracciata e denunciata dagli agenti della polizia locale di Seriate.

L’incidente nel primo pomeriggio di venerdì 26 febbraio, in via Paderno, proprio accanto al comando della Locale. Senza concederle la dovuta precedenza, in presenza del segnale di stop, all’altezza dell’intersezione con via Partigiani la conducente di una Fiat Panda ha investito una 55enne che in moto stava circolando regolarmente sulla carreggiata.

Dopo lo scontro, l’automobilista ha spostato il proprio veicolo dal punto d’urto, fermandosi per pochi secondi sul posto ma senza fornire i propri dati personali alla malcapitata e soprattutto senza aiutarla o chiamare i soccorsi.

Gli agenti seriatesi, intervenuti prontamente, hanno rilevato la presenza del motociclo ancora in mezzo alla strada. L’automobilista si era però già data alla fuga.

Dopo aver contattato l’ambulanza per le cure mediche alla 55enne, l’equipaggio della pattuglia, in sinergia con la propria centrale operativa, ha visionato le immagini della videosorveglianza comunale installata in quella zona, grazie alla quale gli operatori nelle scorse ore sono riusciti a risalire alla conducente che si era allontanata.

“Con la preziosa collaborazione dei carabinieri di Gandino e Clusone – afferma in una nota il comandante della Polizia Locale Giovanni Vinciguerra – abbiamo rintracciato la responsabile nella sua abitazione di Cene.

All’interno del suo garage abbiamo rinvenuto l’autovettura coinvolta nel sinistro, sulla quale erano ancora presenti tracce compatibili con la collisione. Per quanto accertato, la donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso e sanzionata per le violazioni commesse al Codice della Strada, che hanno comportato anche il ritiro della sua patente di guida per la successiva sospensione che verrà disposta dalla Prefettura. La persona investita ora potrà essere risarcita per l’incidente”.