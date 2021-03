In tasca cocaina e hashish, tenta la fuga nei campi: 24enne in manette - BergamoNews

Nel pomeriggio di giovedì 11 marzo, in via zona campestre di via Ciserano di Osio Sotto, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un marocchino 24enne pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale trovato in possesso di 340 grammi circa di cocaina e hashish.

A seguito di un mirato servizio di polizia giudiziaria attuato in collaborazione con gli agenti di Polizia Intercomunale di Osio Sotto, Osio Spora e Levate, i carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno infatti proceduto all’arresto del nordafricano che, a seguito di un breve inseguimento nei campi, è stato bloccato e trovato in possesso di 8 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 5 grammi) e quattro panetti di hashish del peso complessivo di 334 grammi, oltre a diverso materiale atto al confezionamento e taglio dello stupefacente.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.