In cella per omicidio: i due giovani affronteranno la Maturità a Bergamo - BergamoNews

“Siamo molto emozionati, per noi è un punto di partenza per ricominciare”.

A parlare, con la voce imbarazzata e attenta nel scegliere le parole, sono due detenuti.

Due giovani di 34 e 33 anni, condannati a scontare una pena di 23 anni l’uno e 17 l’altro nella casa circondariale di Bergamo, in via Monte Gleno 61.

“Entrambi siamo qui per un crimine di sangue e abbiamo trascorso questi anni a scuola insieme. Oltre che essere, anche, compagni di cella” spiegano i due che a Bergamonews hanno voluto raccontare la grande conquista che tra pochi mesi vivranno.

Il 16 giugno, infatti, tra le mura della casa circondariale, sosterranno il loro esame di maturità come studenti della sezione carcere dell’Istituto alberghiero Sonzogni di Nembro: i primi esami di Stato dell’indirizzo alberghiero in carcere, in conclusione del ciclo di istruzione superiore.

Tutto sarà come in ogni altra scuola superiore: una commissione interna (con Presidente esterno) e una prova orale che verterà sulla una tesina personale scritta dall’alunno. Che i due ragazzi detenuti, quindi, scriveranno nelle ore di lezione e nei momenti liberi nelle loro celle, condivise con altre due o tre persone. Ognuna con la propria storia e i propri fantasmi.

Nella casa circondariale bergamasca sono 435 i detenuti (come riporta il sito del Ministero della Giustizia) e circa 150 i carcerati che hanno deciso di dedicare i mesi o gli anni di detenzione all’istruzione e alla formazione professionale.

Tra quelle mura, infatti, i detenuti possono frequentare corsi di alfabetizzazione, lingua straniera e informatica e intraprendere la scuola dell’obbligo (da ultra maggiorenni quali tutti loro sono, dal momento che a Bergamo non c’è la sezione “minorile”) studiando e frequentando le lezioni della scuola media (sotto la guida del Cpia dell’Istituto Cesare Pesenti di Bergamo) e della scuola superiore, indirizzo alberghiero, sezione del Sonzogni di Nembro.

“La scuola in carcere per noi è stata una scommessa ed è molto significativo che il percorso di questi studenti si stia concludendo positivamente. Ne sono molto felice e spero che questo diploma possa portare a nuove opportunità e ad un nuovo futuro, anche, in un settore, come quello alberghiero, che ora è in ginocchio. Ma sono sicura che rifiorirà”, ha commentato la dirigente dell’Istituto di Nembro, Louise Valerie Sage.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, frequentano la scuola in carcere. Una decisione presa su base volontaria che permette ad ognuno di loro di trovare nei docenti e nei libri studiati uno spiraglio di luce in un susseguirsi di giorni drammaticamente difficili e un pilastro concreto a cui aggrapparsi per il proprio reinserimento nella società.

“L’entusiasmo così come l’ansia, la preoccupazione si respirano nell’aria. Lodevole che i due studenti siano riusciti a superare le difficoltà legate al periodo, conciliando studio e lavoro, nonostante le preoccupazioni per famiglia e affetti. Teniamo fortemente all’istruzione in carcere, partendo dall’idea che la scuola non deve “riempire” gli studenti di nozioni, bensì prepararli ad affrontare la vita, accompagnare l’individuo nella crescita, incentivarne e strutturarne il senso critico, allontanandolo dal percorso deviante, aiutandolo a reintegrarsi socialmente”, ha commentando la direttrice del carcere di Bergamo, Teresa Mazzotta.

Loro saranno gli unici due carcerati che affronteranno gli esami di Stato. Ragazzi tra di loro molto diversi, ma entrambi accomunati dalla voglia di ricominciare: partendo, anche, da questo diploma.

“Quando sono arrivato in carcere ho deciso da subito di iscrivermi a scuola per riuscire a diplomarmi, visto che fuori da qui mi ero fermato al terzo anno. Per me queste ore a scuola significano tanto. Ed è una grande conquista personale poter finalmente avere questo pezzo di carta. Devo dire che mi fa un po’ paura l’idea di sostenere le prove, ma sono molto emozionato di aver finito questi anni. Ho imparato tanto e voglio ringraziare tutti docenti incontrati”, racconta un detenuto.

“Non è stato semplice. Oltre a frequentare la scuola, lavoro anche in carcere. Nel forno. Faccio il pane, i panettoni, le colombe pasquali, biscotti e tutti i panificati. Lavoro tutti i giorni e faccio il turno di notte: inizio all’una e finisco alle 8 del mattino. Alle 9 sono già in aula fino alle 16, quando finiscono le lezioni. Tempo di cenare e dormire un poco e poi si ricomincia. Per fortuna i miei compagni si sono abituati alla mia sveglia dell’una di notte! Devo lavorare perché ho una famiglia che devo mantenere fuori da qua, ma ci tenevo tanto a studiare. Qui in carcere ho iniziato dal percorso delle medie e ora, finalmente, finisco anche le superiori. Sono molto emozionato”, conclude l’altro.

Il countdown verso il 16 giugno ha inizio. Si prospetta una maturità certamente molto diversa, da sostenere in un’aula del carcere e con due studenti con un vissuto e una storia che pone inevitabili e tormentati dubbi sull’animo e l’agire umano. Ma sarà il segno, ancora una volta, di come la scuola e l’istruzione abbiano la capacità di cambiare intere vite.