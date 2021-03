Due volte Pasalic e Muriel, l'Atalanta batte lo Spezia e riprende a correre - BergamoNews

Serviva una vittoria per mettere alle spalle il ko di San Siro, e la vittoria è arrivata. L’Atalanta batte con un rotondo 3-1 lo Spezia e torna in scia al gruppone di squadre che negli ultimi due mesi e mezzo di stagione si giocheranno le prime quattro posizioni.

Ma contro i liguri non è stato tutto facile come il risultato può far pensare: la squadra di Italiano al Gewiss Stadium ha infatti confermato le buone cose che ha fatto vedere fin qui in campionato, giocandosela alla pari con i nerazzurri per un tempo e oltre.

Poi nella ripresa l’1-0 di Pasalic – arrivato al minuto 53 – ha cambiato tutto, col raddoppio firmato da Muriel (meno di 120 secondi dopo la marcatura del croato) che ha messo in discesa una partita che non sarebbe stata affatto semplice.

Al 73′ il punto esclamativo l’ha messo ancora Pasalic, concludendo un’azione iniziata da un suo recupero palla e rifinita splendidamente da Zapata.

Di Piccoli, il giovane attaccante bergamasco che l’Atalanta ha girato in prestito allo Spezia, la rete della bandiera dei bianconeri arrivata all’82’.

Atalanta-Spezia, il film della partita

Per gli uomini di Gasperini arrivano tre punti importantissimi, che sono ossigeno puro per la classifica e che fanno morale in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions di martedì. A Madrid l’Atalanta può solo vincere per continuare il sogno europeo.