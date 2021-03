Canzone segreta, L'uomo sul treno o Le Iene? La tv del 12 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 12 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il nuovo show “Canzone segreta”, condotto da Serena Rossi. In cinque prime serate, il programma darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento” ospiti illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto quello che accadrà.

L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del personaggio di fronte al momento a lui dedicato.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Genitorialità”: Lea è preoccupata perché i genitori, con i quali ha un rapporto difficile, le faranno visita. Quando conoscono Shaun, temono che la figlia non sia abbastanza matura per un rapporto così “problematico”…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 proporrà “Ciao Darwin – A grande richiesta”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “L’uomo sul treno”; su La5 alle 21.05 “Una ragazza speciale”; su Iris alle 21.05 “Lo straniero senza nome” e su Italia2 alle 21.10 “La Terra dei morti viventi”.

Su Rai5 alle 20.55 verrà trasmesso il documentario “Art night – Fiori su tela”. L’odissea de Il vaso di fiori di Van Huysum, dalla sua scomparsa, nel 1943, alla sua restituzione agli Uffizi del 2019. A seguire, “21, Rue de la Boetie”: Paul Rosenberg aveva una delle più grandi gallerie d’Europa; dopo i saccheggi dei nazisti, trascorse il resto della vita a cercare i suoi dipinti perduti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 la fiction “Il generale Dalla Chiesa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai