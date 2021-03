Boltiere lancia la manifestazione di interesse per l’affidamento degli impianti sportivi - BergamoNews

Con l’avviso pubblicato il 9 Marzo sul sito web del Comune di Boltiere, l’amministrazione comunale ha indetto la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del parco e degli impianti sportivi.

Come specificato dall’avviso, si tratta di un’indagine esplorativa plubbica, per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che intendano utilizzare e gestire gli impianti sportivi comunali, puntando ad un modello gestionale che realizzi finalità di interesse pubblico, e in particolare promuova la pratica sportiva, valorizzi l’assocciazionismo sportivo, conduca l’impianto secondo logiche di economicità, salvaguardi il patrimonio degli impianti, e permetta una massima fruizione da parte dei cittadini.

A tale manifestazione di interesse vi possono partecipare oltre che le associazioni sportive dilettantische e gli enti di promozione sportiva, anche le ditte individuali, imprese, persone fisiche e associazioni del terzo settore. Tutti i soggetti devono comunque aver maturato esperienza nella promozione dell’attività sportiva e socio-ricreativa.

L’affidamento ha per oggetto in tutto o in parte la gestione del centro sportivo comunale, del parco pubblico e delle strutture ad esso accessorie, bar e Palestra Atleti Azzurri d’Italia.

Gli affidatari dovranno garantire l’utilizzo da parte di tutti i cittadini delle strutture del parco e degli impianti sportivi. La durata minima dell’affidamento sarà di cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione. Potrà anche essere di durata superiore a seconda del piano pluriennale di investimento proposto dell’affidatario.

Tutte le manifestazioni d’interesse dovranno essere fatte pervenire a mezzo pec all’indirizzo comune.boltiere@postacert.it , per posta oppure a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Boltiere entro le ore 12.00 del giorno 9 Aprile 2021.

Al termine della ricezione delle manifestazioni, l’Amministrazione procederà ad individuare i soggetti che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, ovviamente nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

L’amministrazione, infine, invita tutti coloro che vogliano approfondire la manifestazione di interesse ad accedere al seguente link all’interno del sito web del comune di boltiere. http://www.comune.boltiere.bg.it/schede.aspx?azione=carica_scheda&id_scheda=2839&tipo=news

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE