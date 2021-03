Atalanta-Spezia, la diretta del match - BergamoNews

Torna il campionato e per l’Atalanta c’è lo Spezia, ospite al Gewiss Stadium.

Gasperini non stravolge più di tanto le carte, nemmeno in vista del Real Madrid: gli unici cambiamenti in attacco con Pasalic che agisce alle spalle di Ilicic e Muriel.

La nostra diretta:

Il primo tempo

46′- Il primo tempo finisce qua: regna l’equilibrio tra Atalanta e Spezia, 0-0.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

42′- Destro di Freuler smorzato da Ricci, para comodamente Zoet.

32′- Ricci pericolosissimo col destro, grande parata di Sportiello!

30′- Lo Spezia si difende attento e ordinato, impedendo all’Atalanta di trovare il suo solito ritmo: i nerazzurri non hanno ancora calciato in porta pericolosamente, ed è passata mezz’ora.

24′- De Roon atterra Marchizza e viene ammonito. Gasperini furibondo: l’olandese prende (anche) la palla ma il suo intervento, ad essere sinceri, è abbastanza duro.

18′- Zoet perde palla al limite dell’area ma Ilicic non ne approfitta, e si fa respingere il sinistro da Erlic. Che occasione sciupata!

7′- Toloi duro su Nzola: primo giallo del match per il brasiliano.

5′- Pasalic spizza di testa una punizione di Muriel, palla che tocca il palo e finisce sul fondo!

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.

Spezia (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano.