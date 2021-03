Anche in provincia di Bergamo il lotto AstraZeneca ritirato per precauzione - BergamoNews

Sono in corso verifiche da parte dell’Ats Bergamo per verificare se ci sono state reazioni negative, e per ora non sembra. Perché anche nella nostra provincia sono state distribuite dosi del lotto del vaccino Astra Zeneca ritirato giovedì dall’Aifa e, come da annuncio, anche dalla Regione Lombardia.

Il lotto in questione (ABV2856) è infatti molto grosso e un certo numerto di dosi sono state distribuite nelle strutture bergamasche. Finora non risultano reazioni negative: niente trombosi come successo in Sicilia e in altre zone d’Europa. Reazioni che hanno fatto sospendere per precauzione la somministrazione in Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo.

L’Ema, che aveva escluso la correlazione con la somministrazione del prodotto, ora avvia le indagini, ma conferma: “I benefici del vaccino superano i rischi”.

Dal canto suo AstraZeneca sembra certa: “Non ci sono prove di aumento del rischio”.