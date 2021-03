Ampie schiarite e qualche rara pioggia; temperature miti - BergamoNews

Si aprono le porte del weekend che potrebbe essere l’ultimo senza zona rossa a Bergamo e in provincia. Con Marco Tarantola e il bollettino del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà.

ANALISI GENERALE

L’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia sta determinando un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. Ci aspettiamo pertanto per i prossimi giorni un parziale coinvolgimento anche della Lombardia da parte delle perturbazioni che scorreranno a nord delle Alpi. Una di queste è transitata nella serata di giovedì a ridosso dell’arco alpino con effetti anche venerdì, mentre una seconda raggiungerà le Alpi nella tarda serata di sabato.

Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Venerdì 12 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite su Alpi e Prealpi, poco o parzialmente nuvoloso in pianura con nubi più compatte sui settori orientali, possibili nebbie sparse su bassa Lomellina e pavese. Nel pomeriggio poco nuvoloso sull’ovest della regione, Lario e Valtellina, nuvoloso su Valcamonica, Prealpi bresciane e pianura orientale con lo sviluppo di qualche piovasco sui rilievi in discesa verso le pianure di bresciano e mantovano. In serata nuvoloso sulla pianura orientale, prevalenza di bel tempo sul resto della regione.

Temperature: in aumento, specie nei valori minimi. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Sabato 13 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi, poco nuvoloso in pianura. In serata rapido aumento delle nubi in particolare sui settori centro-orientali, con copertura più compatta sulle Alpi dove è atteso l’arrivo di qualche debole nevicata oltre i 1000 metri.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16 °C.

Domenica 14 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino cielo poco nuvoloso su gran parte della regione, nuvoloso su est Lombardia, con qualche possibile piovasco sparso su bresciano e mantovano. Al pomeriggio ed in serata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Fanno eccezione i settori alpini di confine, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e dove saranno possibili deboli nevicate sparse.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15 °C.