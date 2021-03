"Al segna semper lu": per Luis Muriel rete numero 16 in stagione - BergamoNews

SPORTIELLO 7: È più affidabile dell’ultimo Gollini, sono cambiate le gerarchie e lui lo dimostra al 32’ con un decisivo intervento su Ricci.

TOLOI 6,5: Giallo severo dopo 7′. Non è un buon momento con gli arbitri sui cartellini. Chiusura impeccabile al 22’ rimane l’unico con birra per tentare di accompagnare l’azione.

PALOMINO 6,5: Soffre la fisicità di Nzola senza perdere mai un duello. Poi a sinistra non sempre preciso nell’accompagnare l’azione.

DJIMSITI 6: Grinta e determinazione rimaste a San Siro, solo sufficiente esce per un fastidio muscolare.

ROMERO (Dall’8′ st) 7: Entra lui e finisce per Nzola che sovrasta in atleticità senza ricorrere a forza fisica.

MAEHLE 6: Non accompagna per tutto il primo tempo, troppo guardingo. Ridiventa propositivo con tutta la squadra nei secondi 45 minuti. Valuta male il traversone per Farias che porta al gol di Piccoli. Errore di concentrazione che costa mezzo voto in meno.

DE ROON 5,5: Spesso in ritardo, passaggi sbagliati, prestazione incolore. Giallo al 25’ eccessivo perché prende palla.

FREULER 6: Squalificato per Madrid, potrebbe dare tutto senza condizionamenti. Svagato, non incide per tutto il primo tempo. Riprende lucidità nel secondo tempo.

GOSENS 6: Anche lui si fa condizionare dal basso ritmo senza farsi vedere per tutto il primo tempo. Automatismi che in parte ritornano nel secondo tempo valgono la prestazione sufficiente, con la testa già a Madrid.

RUGGERI (Dal 45′ st) S.V.

PASALIC 6,5: Di nuovo titolare, deve ritrovare il passo. Rimane un accelerato di fronte al rapido Ricci che perde al 32’ e deve rimediare Sportiello. Secondo tempo in evoluzione, ritrova gamba e passo che gli permette di farsi trovare pronto davanti alla porta. Doppietta da rinato alla causa, dopo un primo tempo opaco. Buon segno per il futuro.

ILICIC 5: Un brutto ciondolare stanco senza sprazzi degni di lui. Quando Zoet gli regala l’occasione da fare non lo vedi pronto ad approfittare. Unico lampo l’assist a Pasalic che non sbaglia. Non basta.

MALINOVSKYI (Dal 20′ st) 6: Sgambata in leggerezza con il risultato ormai acquisito.

MURIEL 6,5: Spaesato e poco in partita per tutto il primo tempo. Poi “Al segna semper lu”: rete numero 16. Pochi toccano la palla come lui con il gol con un tiro a giro con grande facilità.

ZAPATA (Dal 20′ st) 6,5: Entra al piccolo trotto, subito assist per Pasalic per fugare i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Egoista a cinque minuti dalla fine spreca senza dare nuova soddisfazione a Pasalic.

GASPERINI 6: “Lo Spezia squadra che ha già fermato grandi club”, un modo di mettere le mani avanti? Rinuncia a Romero e Pessina che avevano bisogno di rifiatare. Primo tempo inguardabile, poi la squadra trova una parte del solito ritmo e uno Spezia che ha sprecato molto, sbloccato il risultato svaniscono le iniziali difficoltà anche perché i valori in campo erano molto diversi.