Agnelli Tipiesse schiacciasassi: vince la seconda Coppa Italia consecutiva - BergamoNews

Grande impresa della Angelli Tipiesse che si è aggiudicata per la seconda volta consecutiva la Coppa Italia di Serie A2-A3 superando per 3 set a 0 la Delta Group Rico Carni Porto Viro.

Un match che la formazione bergamasca ha fatto suo grazie a due primi parziali combattuti (doppio 25-21) e un terzo che invece non ha avuto storia (25-10).

I rossoblù campioni in carica hanno difeso così il trofeo Del Monte, aggiudicandosi anche il titolo di miglior giocatore della sfida con Jernek Terpin, autore di 21 punti e punto di riferimento (insieme a Santangelo) nei momenti decisivi del match.

Spettatori della finale l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni e il sempre presente sindaco di Cisano Bergamasco Andrea Previtali.

“Sono contento perchè mi sono tolto un peso – ha commentato a fine gara coach Graziosi -, dopo tanti tentativi, eravamo un po’ contratti sapevamo che avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare, i primi due set non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo, poi abbiamo cominciato ad essere più sereni soprattutto con il favore del risultato e si è subito visto dal fondamentale del servizio, non c’è stata più partita. Il match era questo, sapevamo che sarebbe stato così ma noi siamo stati bravi a interpretarla. In questa coppa ci metto tutto il lavoro fatto fino ad oggi, lavoriamo sodo tutti i giorni e questo è un premio per i ragazzi. Ora dobbiamo recuperare energia perchè ne abbiamo spese tante, abbiamo messo in bacheca la regular season e questa Coppa, ora quello che chiedo ai ragazzi è di giocare una buona pallavolo provando a divertirci perchè credo che sia il segreto per questa squadra. Vincerla in casa è stata una bella esperienza perchè ci tenevamo sia io, che i ragazzi e tutto l’ambiente, con questa fusione che inizialmente non sapevamo se poteva funzionare invece devo dire che sta andando tutto veramente alla grande”.

La squadra bergamasca è stata devastante nel terzo set, chiuso da subito con grande decisioni con le giocate dei soliti noti, Terpin-Santangelo, che hanno trascinato in un attimo i rossoblù al 15-4: a capitan Cargioli, infine, l’onore di mettere a terra il 25-10 che è valsa a Bergamo la seconda Coppa Italia.

AGNELLI TIPIESSE: Milesi 2, Cargioli 8, Santangelo 11, Finoli 5, Terpin 21, Pierotti 12, Mancin N.E. Ceccato, Rota, Sormani, Signorelli, Umek

DELTA GROUP RICO CARNI PORTO VIRO: Bargi 4, Dordei , Vinti 8, Kindgard 6, Cuda 6, Sperandio 5, Lazzaretto 11, Zorzi, Bernardi, Lamprecht N.E: Bellia, Caneazzo, Marchesan

(foto Lega Volley Serie A)