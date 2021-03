Vanessa Pesenti riconfermata alla vicepresidenza di Ance Lombardia - BergamoNews

L’associazione regionale dei costruttori edili ha rinnovato nella mattina di giovedì 11 marzo i propri vertici per il mandato 2021-2025. La presidente di Ance Bergamo, Vanessa Pesenti, è stata confermata alla vicepresidenza: affiancherà il nuovo presidente Tiziano Pavoni (già vicepresidente di Ance Lombardia e ex presidente di Ance Brescia), l’altro vicepresidente Alberto Righini (presidente di Ance Pavia), oltre al tesoriere Francesco Molteni (presidente di Ance Como).

“Sono onorata della conferma – commenta Vanessa Pesenti, vicepresidente di Ance Lombardia – , proseguirò, insieme alla nuova squadra, nel lavoro di rafforzamento del ruolo dell’associazione a tutela del territorio e del nostro settore. Nei prossimi anni la filiera dell’edilizia assumerà un peso sempre più significativo per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana, gli interventi per la difesa del suolo e per il potenziamento del sistema infrastrutturale, che verranno avviati anche grazie alle importanti risorse disponibili. Ringrazio il presidente uscente, Luca Guffanti, che con intelligenza e dedizione ha guidato l’associazione regionale in questo difficile periodo, caratterizzato dall’emergenza sanitaria che ha colpito pesantemente anche il nostro settore, già provato da oltre un decennio di crisi”.

Ance Lombardia, rappresentanza regionale dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), è l’associazione di categoria che, dal 1971, tutela gli interessi degli imprenditori lombardi operanti nel settore delle costruzioni, delle opere pubbliche e dell’edilizia nei confronti delle istituzioni, del sistema economico-finanziario e del mondo professionale. Ad Ance Lombardia aderiscono le 9 Associazioni territoriali di categoria operanti nel territorio regionale: Ance Bergamo; Ance Brescia; Ance Como; Ance Cremona; Ance Lecco – Sondrio; Ance Mantova; Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Ance Pavia e Ance Varese.