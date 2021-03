Towards 2023, la cultura d'impresa e del lavoro: la parola a Confindustria - BergamoNews

Saranno i presidenti di Confindustria di Bergamo e Brescia gli interlocutori protagonisti del quinto appuntamento di Towards 2023, il percorso delle Acli bergamasche e bresciane in vista dell’evento “Capitali della Cultura 2023”. Venerdì 12 marzo dalle 18.30 alle 19.30 a prendere la parola saranno Stefano Scaglia e Giuseppe Pasini che dialogheranno cercando di mettere a tema le prospettive delle imprese nel mezzo della tempesta pandemica.

“Non potevamo non parlare di imprese ed aziende – dichiarano Daniele Rocchetti e Pierangelo Milesi, presidenti delle Acli -. Molto spesso sembra che la cultura non riguardi tutto ciò che ruota attorno all’universo aziendale. Eppure, la nostra terra non può fare a meno dell’industria e di tutto quello che da essa dipende. Oggi la sfida è ardua: il tessuto lavorativo delle due province è lacerato dalla pandemia, con delle conseguenze sociali impensabili. In vista del 2023 occorre focalizzare alcuni nodi cruciali per ripartire. Per questo nel dialogo di venerdì in cima alla lista delle questioni vorremmo porre la formazione, l’attenzione alle fasce deboli, la digitalizzazione non dimenticando le nuove forme di lavoro (smart-working) e il rapporto tra pubblica amministrazione e imprenditori. Perché la cultura passa dai luoghi quotidiani e dal lavoro”.

L’evento è visibile sui canali Youtube e sulla pagina Facebook delle associazioni.

Le due città, storicamente rivali, si sono candidate insieme per concorrere al titolo, come segno di rinascita dopo la sofferenza causata dalla pandemia di Covid 19. La nomina straordinaria di Bergamo e Brescia a Capitali Italiane della Cultura 2023 rappresenta un segno di speranza per far ripartire le due città, tra le più colpite in Italia dall’emergenza sanitaria. Due terre molto simili anche dal punto industriale.

Da uno studio realizzato nel 2015 dalla Fondazione Edison e Confindustria Bergamo, è emerso che tra le prime dieci aree a vocazione industriale sei sono italiane e quattro tedesche. Lo studio porta la firma di Alexander Kockerbeck e di Marco Fortis, professore di Economia industriale e Commercio estero all’Università Cattolica di Milano e vice-presidente Fondazione Edison.

Come si giunge a questo riconoscimento? Partendo da alcuni parametri: avere una quota di valore aggiunto e di occupati nell’industria superiore al 30%; avere una occupazione nell’industria di almeno 20mila addetti; inoltre, avere un valore aggiunto industriale per occupato sopra i 50mila euro. Al termine dell’analisi sono solamente 53 province, prevalentemente italiane e tedesche, su oltre 1.300 province dell’intera Unione Europea, che soddisfano e rispondono a questi requisiti.

E di queste, solamente 23 hanno un valore aggiunto industriale superiore ai 3 miliardi di euro (su un totale di 170 province europee che hanno un valore aggiunto industriale eccedente i 3 miliardi, ma che in molti casi non si riferisce a province specializzate o riguarda grandi province metropolitane che spesso presentano esclusivamente sedi di imprese senza però la presenza di una autentica specializzazione industriale). Insomma il cuore dell’industria europea batte intensamente nei territori profondi della Germania e dell’Italia. Lo studio riserva un dettaglio non indifferente: le province industriali italiane del Nord battono Wolfsburg e Ingolstadt. Prendendo i dati Eurostat del 2011, risulta che tra le prime dieci province industriali super-specializzate dell’Unione Europa ben 6 sono italiane e solo 4 tedesche.

C’è quindi in queste terre una cultura dell’impresa, del lavoro, del saper fare e dello sperimentare per progredire che va raccolto e tramandato anche alla luce delle nuove sfide europee e mondiali.

Con i due presidenti di Confindustria Bergamo e di Confindustria Brescia si parlerà quindi di innovazione digitale, inclusione sociale, politiche attive del lavoro, tutela dei contratti, pressione fiscale e formazione.