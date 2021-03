Gasperini non pensa al Real: "Con lo Spezia niente turnover, vincere è fondamentale" - BergamoNews

L’unico dubbio (a parte i lungodegenti Hateboer e Sutalo) si chiama Zapata: “Se sta bene gioca, altrimenti va in panchina”, rivela Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia del match con lo Spezia. Che, anche se si parla molto di Madrid e di Champions, mette in chiaro un concetto: “Adesso pensiamo ai liguri, poi ci sono ancora quattro giorni e avremo tempo per il Real. Ma prima c’è questa partita che è importante per l’Europa e dobbiamo affrontare con molta attenzione”. E chiarisce: “Turnover? Non abbiamo bisogno di far rifiatare o riposare nessuno, non capisco questa preoccupazione: quattro giorni sono più che sufficienti, l’unico problema possono essere gli infortuni”.

E sull’avversario di domani: “Lo Spezia è un esempio di squadra che è partita per salvarsi e ci vuole arrivare attraverso il gioco: un bellissimo esempio, ho visto le loro partite e mi sono divertito. È encomiabile quello che stanno facendo. Con buon possesso palla, tecnicamente sicuri. All’andata è stata una partita brutta, avevamo giocatori che rientravano all’ultimo momento dalle Nazionali, però come ripeto apprezzo molto il loro modo di proporsi e penso che dovremo fare molto meglio dell’andata, perché vincere è fondamentale per la nostra classifica”.

Sciolto anche il dubbio portiere, ammesso che ci fosse stavolta. “Sportiello sta facendo bene, in questo momento merita di giocare”. E sul giovane ex avversario domani: “Piccoli sta facendo una bella esperienza, ha anche segnato qualche gol e avrebbe potuto restare qui se non fosse arrivato Lammers”.

Si torna sulla partita di lunedì contro l’Inter, tanti elogi e zero punti: “Noi dobbiamo guardare a noi stessi, abbiamo giocato un’ottima gara, purtroppo con un risultato negativo e questo dispiace. Questo è il nostro modo di giocare e così cercheremo di restare e tornare in Europa, verso nuovi traguardi. Poi ci possono essere tanti altri modi e sono tutti validi, ognuno fa giocare la propria squadra come crede, io sono soddisfatto nonostante la sconfitta. Vero che chi vince ha sempre ragione, ma io ho sempre cercato di fare il mio tipo di calcio e altri fanno diversamente. Quello che conta poi è l’efficacia. Certo in Europa è difficile vincere se non sei offensivo, poi si può fare in tanti modi”.

E sul dopopartita di lunedì, accolto dall’Inter con grande sollievo: “Non mi meraviglio, anche noi esultiamo se vinciamo dopo partite come queste. Abbiamo affrontato un avversario difficile, poi ogni partita è diversa e l’episodio può cambiare, avremmo potuto magari avere la svolta anche noi su calcio d’angolo. Djimsiti è stato strepitoso, Gosens ha impedito a Hakimi di prendere velocità, ma contro l’Inter tutti hanno fatto una grande partita difensiva. Spesso si parla del nostro attacco, ma a San Siro contro l’Inter l’Atalanta ha fatto una bellissima prestazione difensiva e anche segnare tanti gol nasce dalla capacità di difendere in spazi più alti. Contro lo Spezia sarà un altro tipo di partita ma noi siamo sempre sul pezzo, la squadra è concentrata e gioca un buon calcio. Sono due gare tutte e due importanti, a Madrid sarà partita secca con un avversario di grandissimo valore, ma adesso pensiamo allo Spezia”.

Sul rispetto delle altre squadre che si difendono contro l’Atalanta: “Partiamo da un presupposto, noi siamo l’Atalanta e non spendiamo 80 milioni per un giocatore. L’Atalanta ha un suo standard, siamo in pandemia con aziende che chiudono, dobbiamo guardare al nostro target e non sbagliare nulla. Poi se pensiamo ai nuovi, Romero, Pessina, Maehle stanno dando un contributo importante. Dobbiamo cercare di migliorare senza guardare agli altri e seguire il nostro percorso. Dopo la partita con l’Inter abbiamo la sensazione di essere forti e un po’ più vicini a loro e anche questa è una motivazione in più”.

A margine della conferenza di Gasperini è stato presentato un nuovo partner di Atalanta: Allegrini, azienda chimica leader in Italia e presente in 47 Paesi nel mondo, gold sponsor per due anni. “Grande orgoglio da parte nostra”, ha spiegato Luca Percassi, “Allegrini è un’eccellenza del nostro territorio e l’Atalanta rappresenta una grande attrattiva”. “Anche noi”, ha spiegato Maurizio Allegrini, che guida l’azienda di Grassobbio, “siamo per il ‘mola mai’ e i risultati dell’Atalanta anche in Europa rispecchiano un po’ la nostra crescita. La fragranza dell’Atalanta? Estremamente fresca e forte, soprattutto nel cassetto della nostra memoria”.

Pensando al Real, Luca Percassi ha rivelato che all’andata “ho chiesto e avuto da Butragueno la maglia di Kroos. Sarà uno dei prestigiosi pezzi da collezione che farà parte del Museo Atalanta: con tanti documenti e testimonianze che abbiamo in mente di allestire nella struttura che troverà posto sotto la nuova Curva Sud”.