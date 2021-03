Focolaio Covid, chiudono tutte le scuole a Vilminore - BergamoNews

Chiudono tutte le scuole del Comune di Vilminore di Scalve, ad annunciarlo è il sindaco Pietro Orrù con un post su Facebook.

“Negli ultimi giorni i positivi sono aumentati sensibilmente (ad oggi 11) anche a causa di un focolaio generatosi all’interno degli Istituti Scolastici, ed il timore è che tale numero sia destinato ad un’ulteriore e repentina crescita, a fronte dei tamponi che saranno fatti in queste ore alle persone che hanno avuto dei contatti diretti con chi è risultato appunto positivo” spiega il primo cittadino.

“Ci sentiamo in dovere di fare tutte le scelte che possano tutelare la salute della collettività e pertanto ho provveduto ad emanare un’Ordinanza che chiude da Lunedì 15 marzo e fino al 28 merzo tutte le scuole di ogni ordine e grado con la sospensione delle attività in presenza per tutte le categorie di studenti”.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGIA e SCUOLE

