Covid, sì al servizio mensa in bar e ristoranti per autonomi e partite Iva senza dipendenti - BergamoNews

Presto anche autonomi e partite Iva senza dipendenti potranno usufruire del servizio mensa prestato da bar e ristoranti: ad annunciarlo è il deputato bergamasco di Cambiamo! Stefano Benigni.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione di un mio ordine del giorno al Dl Covid volto a consentire anche ad autonomi e partite Iva senza dipendenti di usufruire del servizio mensa prestato da bar e ristoranti – ha fatto sapere in una nota – Le limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, stanno provocando notevoli disagi ai lavoratori che non possono rientrare a casa per la pausa pranzo. Se, come è accaduto, si permette ai ristoranti di convertirsi in mensa aziendale per consentire ai dipendenti delle società di potervi andare durante la pausa pranzo, non si capisce perché non si possa fare altrettanto per gli autonomi privi di personale”.

Un ragionamento che ha portato alla stesura dell’ordine del giorno, “con il quale abbiamo voluto dare una risposta all’esigenza di categorie di lavoratori fortemente penalizzati dalla crisi pandemica, anche dal punto di vista logistico. Il parere favorevole del governo e il conseguente via libera della Camera dei Deputati alla nostra proposta consentiranno finalmente di andare incontro alle istanze di ristoratori e associazioni di categoria”.

“Chiediamo perciò all’esecutivo – ha concluso – di dare piena attuazione a questo intendimento nel minor tempo possibile”.