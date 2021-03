Cinque consigli per…. i ragazzi di nuovo in DAD - BergamoNews

Le scuole in Lombardia sono tornate in DAD. Dopo un anno di fatiche, viene chiesto a tutti un altro sforzo, che speriamo con tutto il cuore sia l’ultimo!

Ecco quindi, qualche consiglio per genitori e ragazzi:

1 – TELECAMERA ACCESA E SPAZI ADEGUATI

Gli insegnanti chiedono esplicitamente che sia accesa sempre, ma vi raccomandiamo di rafforzare il messaggio anche a casa! La telecamera spenta porta molto più velocemente al disengagement.

Assicuratevi che lo spazio a disposizione dei bambini e dei ragazzi sia adeguato, sufficientemente illuminato e con la giusta tranquillità. Se lo spazio è condiviso, è consigliabile utilizzare delle cuffie; se l’età lo consente, ricordatevi che lo spazio-tempo scuola è una dimensione in cui il genitore non c’è, dove lo studente può costruire una sua indipendenza, già negata in tante altre situazioni.

2 – ATTIVITA’ FISICA- RUN CHALLANGE

E’ importante che i ragazzi facciano attività fisica. Se lo sport preferito è al momento non praticabile, perchè non chiedere aiuto a qualche compagno di classe e organizzare una RunChallange. Noi l’abbiamo fatto e non serve essere corridori. Basta fare una challange raggiungibile da chiunque (3 o 5 km per partire) e poi condividere il tempo su Strava. L’attività fisica è un potente anti-depressivo, attiva le endorfine che fanno subito sentire meglio. Possono partecipare tutti in famiglia

3 – SEMPRE IN ORDINE

E’ importante continuare ad essere in ordine e puliti, come se dovessero uscire. Tapparelle alzate e colazione fatta in cucina, prima del collegamento!

4 – LIMITARE L’UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DEI DEVICE

Le limitazione è bene che ci siano sempre , ma a maggior ragione, quando si è in DAD è molto importante impostare i limiti di utilizzo dei device. Qui le istruzioni per impostare il tempo di utilizzo sui device Apple https://support.apple.com/it-it/HT208982

5 – OCCHIO ALL’ALIMENTAZIONE

E infine l’alimentazione. Semplicemente non acquistate “schifezze”! Per esempio è meglio insegnare agli adolescenti cucinare qualche semplice piatto, con la regola dei 5 colori. Rosso, arancione, bianco, verde e viola. Con tutti i colori di frutta e verdura, un giusto equilibrio di nutrienti è assicurato.