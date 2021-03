Che Dio ci aiuti, Wonder woman, Vacanze ai Caraibi? La tv dell'11 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 11 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il fine giustifica i mezzi” e “La notte più buia”. Nel primo, suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato?

Nel secondo, Erasmo sembra non essere scalfito dalla verità su Primo e suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano. È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, ma mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia…

Su Canale5 alle 21.45 verrà proposto il film “Wonder woman”. Prima di essere Wonder Woman, Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriera invincibile. Cresciuta in una paradisiaca isola protetta, Diana abbandona la sua terra dopo che un pilota americano piomba sulle rive e racconta del violento conflitto che infuria nel mondo esterno. Convinta di poter fermare la minaccia, scoprirà i suoi reali poteri e il suo vero destino.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il programma di attualità “Anni 20”, condotto da Francesca Parisella. Servizi, reportage, storie, interviste ed inchieste sui temi di attualità politica, economica e sociale, del decennio appena cominciato a partire da fatti, storie, vicende e realtà dimenticate o nascoste…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio; su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, con Marco Giallini e Giorgio Panariello. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per le esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi sanno far ridere come pochi e sono attraversati da un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio, della propria tana. Si stimano, si riconoscono. Ma hanno anche due profili indipendenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Vacanze ai Caraibi”; su La5 alle 21.05 “Orgoglio e pregiudizio”; su Iris alle 21.20 “Testimone involontario”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Ultima pallottola” e su Italia2 alle 21.10 “Chernobyl diaries – La mutazione”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21 con il “Concerto Europakonzert 2020”. Tradizionale concerto annuale che celebra la fondazione della Berliner Philharmoniker. In programma musiche diArvo Pärt, Ligeti, Barber, Mahler con la partecipazione della soprano Christiane Karg diretta dal M° Krill Petrenko. La regia è di Henning Kasten.

Da segnalare, infine, su Rai4 dalle 19.20 il telefilm “Criminal Minds”; su La7D alle 21.30 “Il club delle prime mogli”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset