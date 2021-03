Bergamo, chiude il supermercato Despar in via Suardi: "Tutele ai lavoratori" - BergamoNews

Sabato 13 marzo chiuderà il supermercato Despar in via Suardi a Bergamo.

Scongiurata, per ora, la chiusura di quello in via Furietti, al centro di una lettera della cittadina e consigliera comunale Oriana Ruzzini, denunciando la preoccupazione degli abitanti del quartiere della Malpensata che trovano nel market Despar l’unico supermercato della zona.

La questione è stata portata nella seduta della IV Commissione regionale richiesta dal consigliere regionale Niccolò Carretta (AZIONE) dell’azienda ALCO S.p.A. di Rovato (BS) che gestisce i marchi Despar, Eurospar, Interspar e Alta Sfera Cash&Carry in Lombardia e anche a Bergamo.

Per sabato è confermata la chiusura del punto in via Suardi che, a detta del Consulente del Lavoro Faini intervenuto in Commissione, nell’ultimo periodo ha avuto incassi prossimi allo zero.

“Ho sollecitato l’esigenza estrema di salvaguardare i livelli occupazionali di queste aziende che fanno parte di un comparto che, dati alla mano, ha subito meno di tutti gli altri la crisi sanitaria ed economica dell’ultimo anno”.

Così ha commentato Carretta che ha proseguito: “In Lombardia stiamo parlando di 750 lavoratori – prevalentemente donne- e, conseguentemente, famiglie. Per questo auspico che le trattative di cui si è appreso in queste ore vadano a buon fine e si riesca nel più breve tempo possibile a riaprire i punti prossimi alla chiusura, ma anche a rafforzare la rete di approvvigionamento e fornitura dei punti che resteranno aperti come ad esempio quello in via Furietti. Sono vicino a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori coinvolti e ho richiesto che già da settimana prossima ci sia un nuovo aggiornamento con la proprietà e le sigle sindacali che ringrazio per il loro lavoro”.