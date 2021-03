Belotti contro Gallone: "No alle corsie preferenziali per il vaccino dei parlamentari" - BergamoNews

È coerente, Daniele Belotti, deputato bergamasco della Lega. Nei giorni scorsi ha fortemente criticato quelle Regioni che hanno aperto corsie preferenziali per la vaccinazioni di alcune categorie: la Toscana per gli avvocati, la Campania e la Sicilia per i giornalisti. E adesso i suoi strali colpiscono chi, in Parlamento, vorrebbe che considerati a rischio, fragili e quindi tra i primi a ottenere l’agognata puntura con il siero anti Covid, siano i senatori.

“In questi giorni alcuni parlamentari stanno chiedendo che senatori e deputati abbiano una corsia preferenziale per le vaccinazioni – scrive su Facebook – . Anche stamattina (giovedì, ndr) a inizio seduta degli onorevoli di Forza Italia e Pd hanno ribadito la richiesta. Non mi interessano le motivazioni, ma semplicemente dico ASSOLUTAMENTE NO a questa proposta. Si sta in coda come tutti: che esempio si darebbe al Paese e alle migliaia di cittadini in difficoltà? Se è vergognosa la vaccinazione anticipata a giornalisti, avvocati e magistrati, come si è visto in Sicilia, Campania, Toscana e Sardegna, figuriamoci cosa potrebbe rappresentare una schiera di parlamentari che supera la fila di anziani e disabili…”.

Una campagna che lo vede in prima fila senza badare ad alleanze e amicizie politiche. Tant’è che la richiesta contro cui si scaglia, formalizzata nei giorni scorsi con un’interrogazione presentata da Paola Binetti, è sottoscritta da un’altra bergamasca: la senatrice Alessandra Gallone, Forza Italia, alleata della Lega.