Arrivano nuvole, qualche leggera pioggia e deboli nevicate in quota - BergamoNews

Il Centro Meteo Lombardo ci illustra che tempo farà a Bergamo e in provincia con il bollettino curato da Ivan Malaspina.

ANALISI GENERALE

L’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia sta determinando un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. Ci aspettiamo pertanto per i prossimi giorni un parziale coinvolgimento anche della Lombardia da parte delle perturbazioni che scorreranno a nord delle Alpi. Una di queste è attesa nella serata di giovedì a ridosso dell’arco alpino con effetti anche nella giornata di venerdì, mentre una seconda raggiungerà le Alpi nella tarda serata di sabato. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Giovedì 11 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su quasi tutta la regione, con maggior soleggiamento sulla pianura orientale. Nel pomeriggio nuvoloso su tutti i settori, con tendenza a ulteriore aumento delle nubi, ma senza fenomeni. In serata nubi diffuse, con tendenza all’arrivo deboli precipitazioni prima sull’arco alpino, nevose oltre i 1500 metri, e successivamente sulla medio/alta pianura centro/occidentale. Nella notte deboli precipitazioni su Alpi, Prealpi e, in forma più sparsa, sulla medio/alta pianura centro/orientale.

Temperature: minime in lieve aumento e massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

Venerdì 12 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite su Alpi e Prealpi, parzialmente nuvoloso in pianura con nubi più compatte sui settori meridionali e orientali, accompagnate a qualche pioggia nel Mantovano. Nel pomeriggio poco nuvoloso sull’ovest della regione, Lario e Valtellina, nuvoloso su Valcamonica, Prealpi bresciane e pianura orientale con lo sviluppo di qualche piovasco sui rilievi. In serata nuvoloso sulla pianura orientale, prevalenza di bel tempo sul resto della regione.

Temperature: in aumento, specie nei valori minimi. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 14 e 16 °C.

Sabato 13 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi, poco nuvoloso in pianura. In serata rapido aumento delle nubi su tutti i settori con copertura più compatta sulle Alpi dove è atteso l’arrivo di qualche debole nevicata oltre i 1000 metri.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.