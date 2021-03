All'asta cinque opere di Coghetti provenienti da Palazzo Torlonia - BergamoNews

Cinque affreschi del pittore bergamasco Francesco Coghetti, che fanno parte di un gruppo di tredici opere della prima metà dell’Ottocento provenienti da Palazzo Torlonia demolito agli inizi del Novecento per erigere il Vittoriano, vengono offerte nell’asta “Incanti d’arte”.

Riconosciuti di eccezionale interesse e soggetti ad avvio di procedimento di notifica in blocco da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma in una comunicazione alla casa d’aste, datata 22 febbraio 2021, ora vengono riofferte in un’asta a tempo come lotto unico per la loro straordinaria rilevanza storico-artistica.

Gli affreschi, oltre a Coghetti, sono: uno del veneto Pietro Paoletti, uno del laziale Nicola Consoniuno e del marchigiano Filippo Bigioli. Del gruppo di opere fa parte anche un affresco attribuito ad Alessandro Bombelli e tre della Scuola italiana della prima metà del XIX secolo. In più, le due formelle in gesso dello scultore prussiano Julius Troschel su invenzioni di Bertel Thorvaldsen.

Del pittore bergamasco gli affreschi riportati su tela: Vulcano (Allegoria del Fuoco); Nettuno (Allegoria dell’Acqua); Atalanta con il Cinghiale Calidonio e Igea col caduceo.

L’opera di Coghetti Mercurio trasporta Psiche sull’Olimpo si trovava in origine sul soffitto della Stanza ottagona detta del Coghetti o di Psiche, negli appartamenti di rappresentanza dei coniugi Torlonia, al secondo piano del Palazzo, che affacciavano su Piazza Venezia. Tra gli episodi della favola di Amore e Psiche dipinti da Coghetti, Mercurio che trasporta Psiche in cielo è giudicato da Oliviero Iozzi “uno dei meglio condotti” e per questo illustrato nel suo volume su Palazzo Torlonia. L’episodio è l’ultimo della storia e segue: Amore che strappa il velo alla purità; l’Ignoranza fa saltellare Amore, bambino nutrito da Speranza; le Nozze di Psiche e il popolo che la onora. Le citazioni raffaellesche, che tanto apprezzava Don Alessandro Torlonia, sono qui interpretate dal pittore con sensibilità neoclassica di singolare impatto visivo, grazie anche alle grandi dimensioni dell’opera.

Le opere sono state stimate complessivamente 60.000- 100.000 euro. L’asta online parte già da 50 mila euro con rilanci di volta in volta non inferiori a 5 mila euro. Non verrà applicata alcuna commissione per cui l’acquirente potrà corrispondere alla casa d’asta il prezzo di aggiudicazione delle opere senza ulteriori aggiunte.

L’asta si chiuderà oggi 11 marzo alle ore 14 sui canali online di Finarte: clicca qui per la diretta