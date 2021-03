Vaccinazioni Covid, Habilita mette a disposizione le sedi di Clusone e Sarnico - BergamoNews

Prosegue la campagna vaccinale in Lombardia, che in questi giorni è stata attivata anche per le Forze dell’Ordine e il personale scolastico docente e non docente.

Habilita ha dato la propria disponibilità per contribuire alla campagna, offrendo i servizi del proprio personale medico, infermieristico e amministrativo.

Gli spazi della sede Habilita di Clusone, situata in via Zucchelli 2, sono stati riorganizzati in modo da consentire un rapido ed efficace transito delle persone che si sottoporranno alla vaccinazione. L’attività proseguirà per circa un mese, fino ai primi giorni di aprile, e ogni giorno verranno effettuate circa 100 vaccinazioni. Di grande importanza sarà il contributo della Protezione Civile di Clusone e del Corpo di Polizia Locale di Clusone, che supporteranno il personale del poliambulatorio nel garantire la massima sicurezza e il rispetto dei protocolli previsti per il contenimento dei contagi da Covid-19.

Vaccinazioni Covid, Habilita mette a disposizione le sedi a Clusone e Sarnico

In parallelo, anche all’Ospedale Faccanoni di Sarnico, Istituto Clinico Habilita, è stata avviata la campagna vaccinale per le categorie indicate (personale scolastico docente e non docente, Forze dell’Ordine). Anche in questo caso è prevista la presenza di medico, infermiere vaccinatore e personale amministrativo per la registrazione della vaccinazione.

A partire da martedì 9 marzo, per circa un mese, è prevista la vaccinazione di circa 60 persone al giorno.

A più di un anno dallo scoppio della pandemia, nel pieno della campagna che coinvolge l’intero territorio nazionale, Habilita è sempre in prima linea per garantire il bene collettivo.