Sofia Goggia può tornare in pista: c'è l'ok dei medici della Federazione - BergamoNews

A distanza di poco più di un mese dall’infortunio, Sofia Goggia potrà tornare rimettere gli sci ai piedi.

La visita di controllo svoltasi alla Clinica “La Madonnina” di Milano ha infatti confermato i progressi raggiunti dalla 28enne orobica, aprendo uno spiraglio in vista delle finali di Lenzerheide.

Come confermato dai dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber, responsabili della Commissione Medica FISI, la risonanza magnetica e la TAC a cui è stata sottoposta la fuoriclasse tricolore hanno dato esito positivo, dando così il via libera alla possibilità di sciare in campo libero.

Decisivi saranno ora i test a cui verrà sottoposta la campionessa olimpica che, con ogni probabilità, si svolgeranno nei prossimi giorni sulle nevi di Livigno.

Sulla base dei riscontri ottenuti, la finanziera bergamasca deciderà se iscriversi alla prova cronometrata in programma in Svizzera il prossimo 15 marzo e prendere parte quindi alla discesa libera che deciderà le sorti della coppa di specialità.

In caso di partecipazione alla competizione elvetica, Sofia Goggia potrà giocarsi direttamente le proprie chance fianco a fianco delle padrone di casa Corinne Suter e Lara Gut-Behrami senza dover dipendere dalle prestazioni delle avversarie.