Instaurare un dialogo non ostile online per vivere in modo sostenibile le relazioni offiline - BergamoNews

“Parole visioni” è il titolo del prossimo appuntamento con “A scuola di attualità” , ciclo di incontri con ospiti brillanti organizzato dall’istituto paritario iSchool per studenti delle scuole superiori, e non solo, in diretta dall’auditorium digitale della scuola.

L’appuntamento, in programma giovedì 11 marzo alle 10, vede in collegamento tramite piattaforma online Barbara Alaimo, relatrice di Parole Ostili, progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole a cui iSchool ha aderito impegnandosi a favorire comportamenti rispettosi e civili perché la rete sia un luogo sicuro per tutti.

Durante l’incontro Parole O_Stili delineerà i contorni del fenomeno dell’ostilità in rete, analizzando anche gli aspetti psicologici che inducono l’uso di linguaggio ostile: il ruolo delle emozioni, le false convinzioni sui social media, il ruolo distorsivo degli algoritmi.

Un vero e proprio viaggio all’interno dei dieci principi del Manifesto della comunicazione non ostile durante il quale ogni principio verrà commentato e discusso con alcuni esempi e approfondimenti.

L’obiettivo dell’incontro è di acquisire i principi di base di una cultura digitale atta ad instaurare un dialogo “non ostile”, primo vero presupposto per vivere in modo sostenibile le relazioni, online e offline.

Secondo il calendario annunciato a inizio anno, Parole Ostili avrebbe dovuto chiudere il ciclo “A scuola di attualità” ma l’entusiasmo e il consenso, raccolti tra i compagni, hanno spinto una studentessa di 4a liceo scienze umane a proporre un ospite per una data extra (22 marzo ore 10) dedicata all’impegno sociale di Amnesty International, associazione a cui lei stessa aderisce.

Per accedere al programma, consultare il sito high.ischool.bg.it sezione esperienze/auditorium digitale.