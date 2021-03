Il “Galli” eccellenza bergamasca: passa alle finali del Cooking Quiz - BergamoNews

Esperienza entusiasmante per i ragazzi dell’I.S. “Galli” di Bergamo protagonisti del Cooking Quiz, il progetto, quest’anno in versione DIGITAL, che da gennaio sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia e che terminerà a maggio con la Finalissima Nazionale.

Dopo una prima parte di didattica, gli studenti si sono misurati attraverso il quiz che contraddistingue il progetto: un metodo divertente per imparare e sondare il livello di apprendimento.

Le classi 4^A Enogastronomia e 4^F Sala-Vendita si sono aggiudicate un posto alla Finalissima Nazionale di maggio, momento in cui dovranno sfidare le migliori classi di tutta Italia.

“Si tratta di un’iniziativa di grande importanza per i ragazzi che hanno la possibilità di apprendere in modo innovativo e competitivo, conoscendo e approfondendo le discipline in maniera attiva e coinvolgente – ha dichiarato la professoressa Laura Addamo, coordinatrice del progetto per il Galli – I ragazzi, infatti, hanno accolto questo progetto con grande entusiasmo, cimentandosi con impegno e sano spirito di competizione. Riteniamo che sia assolutamente un’esperienza da ripetere, poiché coniuga studio, divertimento e socialità, elementi importanti nella vita dei ragazzi, oggi più che mai, date le restrizioni dovute alla pandemia. Congratulazioni ai nostri studenti per gli ottimi risultati conseguiti e agli organizzatori per l’efficienza e la qualità dell’evento. Adesso siamo pronti per partecipare alla finalissima che si terrà nel mese di maggio!”

Novità della quinta edizione è il focus dedicato alle buone norme di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COREPLA, COREVE e RICREA.

L’iniziativa del Cooking Quiz, per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo ed è il progetto didattico adottato dalla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri di Italia Re.Na.I.A.