Il film su Nada, Shakespeare in love o Quo vado? La tv del 10 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 10 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “La bambina che non voleva cantare”. Un film che racconta il percorso umano e artistico di una ragazza della provincia toscana che, non ancora compiuti i sedici anni, grazie ad una voce dal timbro unico, riesce ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano diventando una vera icona della Canzone italiana fino ai nostri giorni. Nada, nel 1969 sale per la prima volta sul palco dell’Ariston e anche se la sua canzone “Ma che freddo fa” non vince, diventa il tormentone dell’anno. Ci riprova e nel 1971 trionfa al Festival di Sanremo. Il plauso della critica e del pubblico la consacra a tutti gli effetti come un fenomeno artistico e musicale destinato a lasciare il segno nella discografia, anche internazionale. Un film per la regia di Costanza Quatriglio, liberamente ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima (Edizioni di Atlantide), che racconta non solo gli esordi della carriera luminosa di Nada, ma anche i sentimenti, le motivazioni, le ferite e il coraggio che hanno spinto “la bambina che non voleva cantare” a diventare un personaggio di riferimento della musica italiana. Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, con Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e con Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mora.

Canale5 alle 21.45 proporrà la visione del film “Quo vado?”, con Checco Zalone.

Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno, però, tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi, ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del docu-reality “La caserma”. Ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, di diversa estrazione sociale, vivono insieme per 4 settimane l’esperienza della leva militare, con i suoi valori di solidarietà e disciplina.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “I mercenari 3”; su Rai4 alle 21.20 “After Earth”; su La5 alle 21.05 “Il diario dell’amore”; su Iris alle 21 “Shakespeare in love”; su Mediaset Extra alle 21.05 “Un coccodrillo per amico” e su Italia2 alle 21.10 “My hero academia”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea. Direzione musicale affidata ad Asher Fisch. Il progetto registico, declinato nella versione film-opera, è firmato da Rosetta Cucchi. Nel cast Kristine Opolais, Luciano Ganci, Romano Dal Zovo, Nicola Alaimo, Veronica Simeoni. Regia tv Arnalda Canali.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide” e su La7D alle 21.30 la serie “The good wife”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai