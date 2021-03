Frana di Tavernola, il deputato M5s alla Camera: "Emergenza nazionale, fondi per la messa in sicurezza" - BergamoNews

“Si tratta di un’emergenza di rilevanza nazionale”. Il problema della frana di Tavernola approda alla Camera, con un intervento del deputato M5s Devis Dori.

“A Tavernola, non si può sapere esattamente in quale momento, potrebbe staccarsi dal Monte Saresano che sovrasta il lago una frana stimata in 2 milioni di metri cubi di materiale roccioso, che potrebbe causare effetti disastrosi – illustra Dori -. È una situazione eccezionalmente grave e quindi servono strumenti eccezionali, con il coinvolgimento delle autorità nazionali. Nessuno deve sottovalutare la situazione, si mettano in campo tutti i mezzi e le migliori competenze possibili”.

La priorità è quella di mettere in sicurezza la popolazione. “Poi verrà anche il momento di valutare cause ed eventuali responsabilità – dichiara Dori, rivolgendosi ai ministri dell’Interno e della Transizione ecologica -. Servono fondi per mettere in sicurezza il presente ma anche il futuro, senza dovere aspettare che avvenga una tragedia”.