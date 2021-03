Festival "Up to you": il percorso formativo per spettatori attivi under 25 continua online - BergamoNews

Proseguono i lavori per il progetto UP TO YOU, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Bergamo in collaborazione con il Comune di Scanzorosciate, Bergamo per i Giovani e Dominio Pubblico, e realizzato da Qui e Ora Residenza Teatrale, che si sono ufficialmente avviati a novembre 2020 per concludersi con la realizzazione del Festival UP TO YOU in programma dal 27 al 29 maggio a Bergamo e il 4 e 5 giugno 2021 a Scanzorosciate.

UP TO YOU è un originale percorso di formazione rivolto agli under 25, realizzato e condotto da Qui e Ora Residenza Teatrale, per vivere in modo nuovo il teatro, prendendosi cura di ogni aspetto dello spettacolo dal vivo: dalla selezione degli spettacoli, all’organizzazione degli eventi collaterali di un festival, dalla logistica alla promozione.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, l’attività di formazione si sta svolgendo da novembre con incontri online a cadenza settimanale, il gruppo di ragazzi e ragazze segue un percorso organizzato in poche lezioni frontali e moltissime riunioni partecipate in cui si sperimentano processi decisionali condivisi, per arrivare a organizzare un festival di teatro contemporaneo aperto alla cittadinanza.

Il team vede la partecipazione di 30 giovani, in prevalenza studenti e studentesse (72%), di età compresa principalmente tra i 20 e i 23 anni e residenti nel Comune di Bergamo (40%) e nella provincia (40%), con una percentuale più bassa proveniente da altre province limitrofe, soprattutto Milano e Lecco.

Le persone coinvolte si stanno occupando di selezionare due proposte artistiche, attraverso la visione di una rosa di 10 spettacoli di teatro contemporaneo di giovani compagnie e artisti e artiste under 35 del panorama nazionale, selezionati dalla rete RISONANZE (direzioni artistiche partecipate di Dominio Pubblico – Roma, Festival 20 30 – Bologna, Direction Under 30 – Gualtieri, Festival Strabismi – Cannara, Kilowatt Festival – Sansepolcro), cui anche UP TO YOU fa parte.

IL FESTIVAL

Le due proposte artistiche selezionate dal gruppo di spettatori attivi e di spettatrici attive saranno presentate nell’edizione 2021 del Festival UP TO YOU, che si svolgerà dal 27 al 29 maggio in diversi spazi nella città di Bergamo e il 4 e 5 giugno a Scanzorosciate.

Gli spettacoli selezionati del gruppo giovani saranno parte di una programmazione più ampia, che accoglierà altre proposte culturali nazionali e internazionali selezionate dalla Direzione Artistica di Qui e Ora Residenza Teatrale che costruirà un palinsesto coerente con gli obiettivi del progetto UP TO YOU.

Agli spettacoli si sono aggiunte proposte collaterali, riflessioni e incursioni nella creatività di compagnie under 25 del territorio nazionale, che arricchiranno il palinsesto del Festival.

GLI OBIETTIVI

In un momento così complesso la cultura diventa strumento per rigenerare la comunità. A Bergamo, in una delle province italiane più duramente colpite dalla pandemia, i giovani sognano il teatro e impegnano le loro energie guardando al futuro, per sviluppare competenze e portare una proposta culturale ricca di bellezza.

UP TO YOU è un’occasione per mettere a confronto generazioni diverse, per aprire uno spazio di confronto con giovani cittadine e cittadini, dove siano loro i protagonisti, e innovare la modalità di fruizione della cultura in città.

Il progetto si pone anche gli obiettivi di abbattere le barriere di accesso alla cultura e allo spettacolo dal vivo, abbattere i confini invisibili tra periferia e centro, coinvolgendo giovani che vivono e studiano sia in città che in provincia, far conoscere loro modelli di partecipazione, inclusività e cittadinanza attiva consolidati in contesti nazionali e internazionali e portare sul territorio le migliori proposte di giovani compagnie under 35 del panorama teatrale nazionale. Questi obiettivi sono già stati centrati con l’edizione precedente, che ha avuto tra gli esiti inattesi l’occupazione di alcuni/e giovani partecipanti in realtà culturali del territorio.

LE PAROLE CHIAVE DEI/DELLE PROTAGONISTI/E

“ATTIVARE è la parola che ho scelto perché vorrei mettere in gioco e attivare anche gli altri” Damiano Maffeo

“BISOGNO di continuare a provare meraviglia” Monia Conedera

PIACERE “faccio ingegneria ma dentro di me ho sempre avuto passione per il teatro e per la danza e secondo me questo progetto unisce due aspetti della mia personalità” Arianna Mosconi

COLLETTIVITÀ “Mi piacerebbe ritrovare la dimensione di collettività del teatro, abolire un po’ di distanza e di individualismo. Vorrei un teatro capace di chiamare il pubblico a rapporto” Alessandro Travelli

INCLUSIONE “La capacità di inclusione di UP TO YOU si è tradotta nel farmi sentire parte di un gruppo di persone che ha come obiettivo comune e condiviso quello di trasmettere cultura alla città” Arianna Lenzi

ACCESSIBILITÀ “Vorrei rendere accessibile a quante più persone possibile il mondo delle arti dello spettacolo” Giacomo Arrigoni

PROCESSO CREATIVO “Ho la necessità di riappropriarmi del processo creativo nella sua interezza. Siamo così abituati ad avere pronto all’uso un prodotto finito, senza interesse per i meccanismi che ne stanno alla base, senza conoscenza del percorso che ha portato a quel preciso risultato” Elena Bernardi

FUTURO “Sto partecipando ad UP TO YOU perché ho bisogno di continuare ad immaginare e lavorare per un futuro concreto, per continuare a vedere una luce in fondo al tunnel, per sapere che siamo in tanti e tante a continuare a sperare di trovarci nuovamente in platea, insieme, a condividere esperienze, emozioni e stati d’animo” Federica Paladini

LE DICHIARAZIONI

Intervento Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti: “Credo molto in questo progetto che unisce formazione, teatro e nuove generazioni, riuscendo, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, ad andare avanti e a crescere con grande entusiasmo dei partecipanti. Un gruppo eterogeneo di ragazze e ragazzi diventa protagonista dell’organizzazione di un Festival di teatro contemporaneo, impara il “dietro le quinte”, si confronta sulle scelte degli spettacoli, la grafica, la comunicazione, il budget. Apprende così a lavorare in squadra per un obiettivo comune, ognuno con le proprie competenze, allenandosi all’ascolto reciproco e all’argomentazione, stimolando il pensiero critico: un metodo che sarà loro utile in tutti campi professionali, ma anche importante per sviluppare senso di responsabilità e cura verso il bene comune. E non è un caso che alcuni dei partecipanti della scorsa edizione collaborino adesso con realtà culturali del territorio, mettendo a frutto le conoscenze acquisite. Il risultato sarà una rassegna teatrale fatta da giovani per i giovani, che vedranno sul palco il meglio della produzione drammaturgica under 35, con tutto il suo carico di freschezze e innovazione.”

Intervento Assessora alla Cultura del Comune di Scanzorosciate Angela Vitali: “Sono molto felice di poter ospitare a Scanzorosciate due date della rassegna teatrale Up To You, promossa e organizzata da Qui e Ora Residenza Teatrale, associazione culturale con la quale ho il piacere di collaborare da anni e che ha la peculiarità di portare spesso il teatro in luoghi insoliti, per incontrare pubblici variegati. Di insolito questa volta c’è la costruzione della rassegna, non pre-confezionata dalla direzione artistica ma, al contrario, pensata per coinvolgere giovani under 25 nell’organizzazione di un evento culturale. Quelli che vedremo a Bergamo e a Scanzorosciate saranno spettacoli scelti da un team di ragazze e ragazzi, provenienti da tutta la provincia, che in questi mesi hanno lavorato per mettere a punto la rassegna, curandone ogni dettaglio; per di più sul palco si esibiranno giovani compagnie con attori under 35. Per il nostro Comune si tratterà probabilmente della prima iniziativa culturale “in presenza” dopo mesi di attesa e credo che ripartire dai giovani sia proprio un bel modo di ripartire, guardando con speranza al futuro.”

Intervento Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli, Direzione Artistica di Qui e Ora Residenza Teatrale: “In una delle province più colpite dalla pandemia, stiamo assistendo a un piccolo miracolo di rinascita. Un nutrito gruppo di ragazzi, superando la fatica di riunioni online e dell’impossibilità di ritrovarsi di persona, ha deciso di portare avanti un sogno da realizzare “in presenza“: organizzare un festival di teatro, un festival di un’arte che non può essere se non dal vivo. I ragazzi e le ragazze hanno un grande slancio e un forte interesse per l’ambito culturale, e riescono a vedere nel percorso un’opportunità di riflessione, creatività, sedimentazione di conoscenze pratiche.”

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

https://www.quieoraresidenzateatrale.it/up-to-you/

quieora.organizzazione@gmail.com

Instagram: Uptoyou_ilteatroconta

Tel: 345 2185321