Divorzi in tempo Covid: "La pandemia non è la causa, ma ha fatto esplodere le crisi" - BergamoNews

Crisi già in atto, evidenti o più sotto traccia, esplose con la pandemia: una tendenza già evidenziata a livello nazionale e che nemmeno in Bergamasca ha fatto eccezione.

Il virus che per mesi ci ha costretti a restare chiusi in casa, con l’attivazione dello smartworking, ha portato a ore e ore di convivenza extra “forzata”, costringendo i partner a condividere gli spazi nell’arco di tutta la giornata: una situazione imprevista che nei rapporti di coppia con già qualche crepa o scricchiolio ha rappresentato una miscela potenzialmente esplosiva.

A confermare ciò che, forse, si poteva già sospettare, è il numero delle cause legate a divorzi e separazioni che nel 2020 è arrivato a 1.893.

“Inferiore alle 2.060 cause per gli stessi motivi del 2019 – sottolinea l’avvocato Giuseppina Cividini dello studio legale Grechi e associati e referente territoriale dell’Associazione Italiana Avvocati della Famiglia e i Minori – Ma dobbiamo tenere in considerazione che l’attività giurisdizionale è rimasta sospesa a lungo e potevano essere trattate unicamente le cause relative a situazioni emergenziali”.

Nei mesi in cui l’emergenza sanitaria è stata più grave la comparizione delle coppie per divorzi o separazioni era sospesa dando la priorità a casi di emergenza: “Per quelle il presidente del Tribunale ha sempre garantito l’apertura ogni giorno – continua l’avvocato Cividini – quando vi sono minori e la situazione era particolarmente critica, ovviamente, siamo stati noi avvocati per primi a segnalare e a far sì che le cause si discutessero, in piena sicurezza”.

Il 9 giugno il Presidente dell’Ordine Avvocati di Bergamo e il Presidente del Tribunale di Bergamo hanno poi siglato un protocollo per la trattazione delle udienze civili (e quindi anche quelle riguardanti la materia di famiglia) mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto, che ha fatto in modo che l’attività giurisdizionale potesse ripartire. Una modalità prorogata fino al 30 aprile.

Oltre al grande filone delle separazioni e dei divorzi, con le già citate 1.893 cause, i procedimenti che hanno subito i maggiori rinvii sono stati quelli relativi alle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio (173 nel 2019, 160 nel 2020) e le procedure more uxorio, che riguardano minori nati fuori dal matrimonio (483 nel 2019, 420 nel 2020).

“L’attività ora è ripartita più o meno a pieno ritmo – spiega Cividini – Si procede per trattazione scritta, da remoto ma anche in presenza. Nella nostra sezione I del Tribunale, che si occupa di famiglia, sono entrati in servizio quattro nuovi magistrati e i risultati si vedono perché c’è una maggiore celerità nella fissazione delle udienze e nella trattazione delle cause”.

Più che i numeri, secondo l’avvocato Cividini a dimostrare il peggioramento della situazione dei rapporti di famiglia in periodo di lockdown sono proprio le testimonianze dei legali: “Noi siamo sul campo e tocchiamo con mano le situazioni: non possiamo di certo dire che la pandemia sia stata la causa della rottura dei rapporti di coppia, ma molte volte la costrizione in casa e l’isolamento, in situazioni già di sofferenza ha portato i soggetti coinvolti a rivolgersi all’avvocato perché ritengono impossibile proseguire una relazione già in crisi. Questa situazione generale ha acuito situazioni già critiche. Molti dei miei assistiti mi hanno detto chiaramente, riferendosi al coniuge: ‘Almeno prima andava a lavorare, invece ora siamo sempre in casa, non si respira più’. Quante famiglie sono state costrette allo smartworking, magari anche con i figli in didattica a distanza, in una casa con dimensioni ridotte? Dove non si riesce a creare l’atmosfera di famiglia si va incontro a problemi. In conclusione, si può affermare che il Covid non è la causa delle rotture dei rapporti di famiglia, ma certamente ha contribuito a far precipitare situazioni già in crisi, divenute insostenibili per soggetti provati dalle conseguenze della pandemia. Non sono ancora in possesso dei dati relativi ai procedimenti penali iscritti nell’anno 2020 che riguardano reati commessi in ambito familiare e che ho chiesto alla Procura, ma mi sembra che la cronaca non lasci adito a dubbi”.