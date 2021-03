Dalle informazioni sulla campagna vaccinale ai consigli per l’Opzione donna: il notiziario Cisl - BergamoNews

Ecco il notiziario sindacale “FNP Informa” del 9 marzo. In questo numero, nell’editoriale di Caterina Delasa, le tante falle della campagna vaccinale; le pensioni nell’anno del Covid. In questo periodo, nonostante i decessi per causa Covid, il numero dei pensionati è cresciuto di circa 3000 unità, e l’importo medio degli assegni è salito di 26€; l’8 marzo della FNP, nel ricordo delle donne scomparse durante la pandemia, e consigli e istruzioni per l’anticipo pensionistico femminile “Opzione donna”.

