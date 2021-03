Covid, 2.237 nuovi casi nell'ultima settimana: i dati Comune per Comune - BergamoNews

Cresce ancora la curva epidemica in Bergamasca. Nella settimana che va dal 3 al 9 marzo, Ats Bergamo rileva 2.237 nuovi casi, un incremento complessivo di 630 rispetto alla settimana precedente (+ 33%), con una media giornaliera di nuovi casi pari a 301 (274 la settimana precedente).

"Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale da 167 casi della scorsa settimana a 190 per 100.000 abitanti - spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del servizio epidemiologico aziendale di Ats -. Le aree critiche sono rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona".

I comuni con tassi maggiori di incidenza cumulativa nella settimana in studio sono: Valgoglio, che rimane il Comune con il tasso maggiore di incidenza cumulativa sugli ultimi 7 giorni (tasso di incidenza 24,1 per 1.000 abitanti, lo stesso tasso della scorsa settimana e lo stesso incremento di nuovi casi, 14 nuovi casi nella settimana considerata) e Calcio ( 42 nuovi casi, + 18 contro i – 2 della settimana precedente e il tasso passa da 4,4 a 7,6), seguono Spirano, Pianico, Cividate al Piano, Grumello del Monte, Barbata e Villongo.

Dei 15 comuni dell’area Est della provincia inseriti, anticipatamente rispetto al resto della provincia, in fascia arancione rinforzato, 6 presentano un decremento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente (Castelli Calepio -14 nuovi casi, Credaro -9, Viadanica - 6, Torre Parravicina -6, Predore -2, Gandosso -2) mentre 3 evidenziano un incremento, nonostante le misure di contenimento, (Calcio +18 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, Cividate +14, Villongo + 13). Sono 9 i Comuni, sui 15 appartenenti a questa fascia, che presentano un tasso di incidenza cumulativa negli ultimi 7 giorni superiore a 2,5 per 1.000 abitanti (250 per 100.000).

In termini generali, è aumentato nella settimana il numero di comuni con nuovi casi positivi: da 186 (77%) a 190 (78%). Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) scende da 57 a 53. "La presenza sempre più diffusa di varianti, con la maggiore forza di contagiosità ormai dimostrata a livello scientifico, ha determinato un veloce innalzamento dei casi incidenti, con l'insorgere di numerosi focolai, soprattutto in ambito famigliare, ma anche in ambito scolastico - spiegano gli esperti di Ats -. Ciò ci porta nuovamente a ribadire l'importanza di mantenere elevata l'attenzione su tutto il territorio, in particolare sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai".

L'appello è quello di "rispettare rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari - sottolineano - in particolare per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio: mense, bar, ristoranti e negozi".