Cassa e Scuola Edile Bergamo pronte per le vaccinazioni Covid - BergamoNews

Cassa Edile e Scuola Edile di Bergamo (enti bilaterali costituiti da Ance Bergamo unitamente alle sigle sindacali dei lavoratori Feneal-Uil Bergamo Brianza, Filca Cisl Bergamo e Fillea Cgil Bergamo) di nuovo in campo per sostenere il sistema sanitario bergamasco.

Per contenere l’ennesima risalita dei contagi da Coronavirus nella nostra provincia è fondamentale una massiva campagna di vaccinazione. È per questo che i due enti, Cassa e Scuola Edile di Bergamo, hanno deciso di mettere a disposizione le proprie strutture nel comune di Seriate, in Via Antonio Locatelli 15, per accelerare il piano vaccinale e uscire il prima possibile da un’emergenza sanitaria.

“C’è una nuova sfida da affrontare e vincere il prima possibile e con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Gli enti bilaterali dell’edilizia industriale bergamasca ci sono – spiegano il presidente di Cassa Edile, Paolo Cividini, e il presidente della Scuola Edile, Paolo Vigani con i rispettivi vice, Giuseppe Mancin della Feneal Uil e Simone Alloni della Filca Cisl – Una campagna vaccinale ben organizzata e rapida può aiutarci a ritrovare quella serenità indispensabile per continuare a lavorare in sicurezza avviando un solido percorso di sviluppo economico per il territorio”.

“Si tratta di una proposta nata su iniziativa della nostra direzione nazionale – spiega la presidente di Ance Bergamo Vanessi Pesenti -. Anche noi, come edilizia industriale, mettiamo a disposizione gli spazi degli enti bilaterali per sostenere il sistema sanitario nella campagna vaccinale e accelerare così il processo per le nostre aziende”.