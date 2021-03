Bergamo, dopo la vittoria al concorso si restaura la fontana Contarini - BergamoNews

Due fontane a Bergamo saranno presto restaurate e riportate al loro splendore originario.

La decisione è stata presa durante la seduta del consiglio comunale bergamasco di lunedì 8 marzo durante il quale, con l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno del consigliere Luca Nosari di Bergamo Ideale, si è deciso per la restaurazione della fontana in Largo Rezzara, vicino a Piazza Pontida, dell’artista Alberto Garutti.

Nosari, denunciando lo stato di poca manutenzione del monumento che, in alcuni punti, perde anche acqua, ha trovato l’appoggio dell’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla che ha garantito che a breve verranno realizzati i richiesti lavori di restauro per ridare pregio ad una fontana che ormai non zampilla da parecchio tempo.

Ma un’altra ancora più importante fontana cittadina sarà presto restaurata.

Si tratta della fontana Contarini, in Città Alta, che si aggiudica l’intervento della Rigoni Asiago, vinto, a suon di click, durante la sfida social tra Bergamo e Genova.

leggi anche Il concorso Bergamo-Genova: sfida a colpi di clic per il restauro di un monumento

Un interesse da parte dell’azienda che ha rivelato l’assessore Marco Brembilla durante la discussione dell’ordine del giorno presentato dalla consigliera leghista Luisa Pecce in cui veniva chiesto di indirizzare l’intervento di restauro della Rigoni alla Torre del Galgario (non presente nel piano delle opere pubbliche per mancanza di budget, ma “nell’allegato 1 del POP, segno del nostro interessamento nei suoi confronti”, assicura Brembilla).

Ma pare che l’interesse della Rigoni sia proprio indirizzato alla storica fontana di Piazza Vecchia e, così, la delibera della Lega è stato respinto.

“La ditta sponsorizzerà l’intervento con 80 mila euro e ne servono di più per la fontana. Ma nel Pop era già previsto un intervento del Comune per la fontana, quindi potremmo accogliere con piacere l’intervento della Rigoni, dopo le dovute verifiche e accertamenti da parte della Sovrintendenza”, spiega Brembilla.