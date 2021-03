Bergamo, cantieri al via: ecco come cambia la viabilità di alcune zone - BergamoNews

Altri lavori in arrivo in città nei prossimi giorni: diversi i provvedimenti viabilistici previsti nelle prossime settimane per garantire lo svolgimento degli interventi previsti in diverse aree della città. Vediamo quali, nel dettaglio.

Partono mercoledì 10 marzo i lavori sul ponte tra via Crocefisso e via Rosolino Pilo: il Comune è impegnato nell’intervento di manutenzione del ponte e per questo motivo un’ordinanza ha previsto di istituire fino alle ore 19 di venerdì 9 aprile e comunque fino al termine dei lavori i seguenti provvedimenti viabilistici, per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e allo stoccaggio dei materiali:

1. in via Crocefisso in prossimità del ponte

– strada a fondo chiuso, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell’occupazione;

– limite massimo di velocità 30 km/h;

– divieto di transito pedonale;

2. in via Rosolino Pilo in prossimità dell’intersezione con Via Crocefisso

– divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata negli stalli ubicati lungo il margine destro della carreggiata, laddove verrà realizzata l’area di stoccaggio;

– divieto di accesso;

3. in via Crocefisso in corrispondenza dell’intersezione con Via Rosolino Pilo

– direzione obbligatoria a destra per tutte le categorie dei veicoli;

4. in via San Colombano in corrispondenza dell’intersezione con Via Crocefisso

– direzione obbligatoria a sinistra per tutte le categorie dei veicoli, eccetto quelli dei residenti che potranno accedere alle abitazioni che si trovano prima del ponte oggetto dei lavori.

———

Si sostituisce la segnaletica lungo la circonvallazione, dopo i recenti lavori che hanno modificato la viabilità della zona. In questo caso, l’intervento avverrà nelle ore serali, nelle quali è già previsto il coprifuoco, e di conseguenza i disagi saranno molto limitati. L’ordinanza prevede di istituire, da lunedì 15 marzo e fino a giovedì 18 marzo ma solo nella fascia oraria 21-6 del giorno successivo, i seguenti provvedimenti viabilistici per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere:

1) in Circonvallazione Mugazzone e in Circonvallazione Paltriniano

– divieto di transito veicolare, ma solo a carreggiate alterne, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impiegati nelle attività di cantiere;

2) in Via Europa in prossimità della Circonvallazione Mugazzone

– strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’occupazione con obbligo di entrata ed uscita sulla Via Gavazzeni;

3) in Via San Giovanni Bosco all’intersezione con la Circonvallazione Mugazzone

– obbligo di svolta a destra o a sinistra a seconda della carreggiata oggetto dei lavori.

———–

Infine un intervento che non è eseguito dal Comune di Bergamo, ma dalla società Unareti, e che riguarda Bergamo Alta. Partono alcuni lavori per il potenziamento e la sistemazione della rete del gas del centro storico, lungo la via Mario Lupo. L’ordinanza che è stata emanata prevede di istituire dalle 9 di lunedì 15 marzo i seguenti provvedimenti viabilistici per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere:

1. In Piazza Reginaldo Giuliani in corrispondenza dell’intersezione con la via Mario Lupo

– divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata negli stalli oggetto di occupazione, ad eccezione dei mezzi impegnati nei lavori;

– restringimento della carreggiata a vista;

– divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al lato opposto;

2. In via Mario Lupo

– divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ambo i lati ad eccezione dei mezzi impegnati nei lavori;

– divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impegnati nei lavori. Per i mezzi di soccorso e dei residenti viene istituito il senso unico alternato, mediante ausilio di movieri, con entrata ed uscita su Via Gombito (nella prima fase dei lavori) e sulla Piazza Reginaldo Giuliani (nella seconda fase);

– strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’occupazione;

3. In via Gombito in corrispondenza dell’intersezione con la via Lupo

– divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata negli stalli ubicati tra il civico n. 10 ed il civico n. 12 ad eccezione dei mezzi impegnati nei lavori;

– restringimento della carreggiata a vista;

– divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al lato opposto.