Varianti e non solo, ecco perchè la Lombardia rischia la zona rossa - BergamoNews

Il monitoraggio della cabina di regia settimanale in programma venerdì potrebbe portare a un nuovo cambio di fascia in Lombardia, il 16esimo nei 5 mesi dalla nuova regolamentazione a tre velocità, e stavolta verso quella più pesante: la zona rossa.

La soglia di rischio stabilita sono 250 casi proporzionati a 100mila abitanti. L’incidenza regionale oggi è 313, in crescita dai 252 di una settimana fa. Ma la distribuzione non è omogenea. A Brescia sono 580. A Milano, Bergamo, Sondrio e Varese, Lodi sotto quota 250.

A provocare il picco bresciano sono stati alcuni focolai di variante inglese, che han fatto rialzare la curva epidemiologica. Quelli complessivamente rilevati nell’ultima settimana in Lombardia sono 2.844. Erano 2.422 in quella precedente. E 1640 in quella prima ancora.

C’è poi l’indice Rt regionale. L’ultimo rilevato dalla cabina di regia era 1,13 per contagi e 1,24 per ricoveri. Dovrebbe crescere perché riferito all’intervallo di settimana scorsa, dove i casi sono aumentati. L’Rt ospedaliero invece è a 1,27. Secondo i parametri stabiliti dal Ministero, un Rt sopra l’1,25 sarebbe da fascia rossa, ma questo dato va letto insieme ad altri fattori.

In Lombardia sono invece 607 i letti occupati in terapia intensiva (una settimana fa erano 511). La pressione sulle rianimazioni è mediamente del 40 per cento. Ma sale al 90 per cento ancora nella sola provincia di Brescia.

Negli altri reparti Covid, i letti occupati sono 5.416, in crescita rispetto ai 4.884 della settimana prima. La percentuale impegnata è del 46 per cento.

Le chiamate al 118 sono in aumento, da 525 di settimana scorsa a 761 ieri le persone che accusano sintomi respiratori o compatibili con Covid.