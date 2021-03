Seriate, demolita la vecchia piscina comunale: al suo posto un solarium - BergamoNews

Piscina ieri, oggi e domani. Si ventila una nuova stagione per la piscina comunale «Aquamore Seriate». Sono partiti la scorsa settimana i lavori del terzo lotto del progetto di riqualificazione del centro natatorio con la demolizione del vecchio edificio, che comprendeva la hall, gli spogliatoi e due vasche, di cui la maggiore veniva scoperta d’estate grazie al tetto apribile. L’intervento durerà sino alla fine di marzo, per poi procedere al ripristino dell’area da dedicare a prato e solarium, come ampliamento del parco estivo. L’obiettivo, normative sanitarie permettendo, è renderla accessibile da giugno.

«Siamo soddisfatti dell’avanzamento dei lavori. Nonostante sia un cantiere complesso, la piscina non ha mai interrotto la propria attività, se non per la chiusura dettata dalle normative anti-Covid. Vedere demolire la vasca esterna, tanto usata la scorsa estate, è un colpo d’occhio impressionante – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Dove una volta c’era la hall di accoglienza, gli spogliatoi e le due vasche sarà realizzata un’area verde a prato per ospitare un solarium che completerà il parco estivo. La piscina si sta ridisegnando per essere nel prossimo futuro ancora più accogliente. Ci aspettiamo che venga usata molto, come è sempre stato, e che l’affluenza possa accrescere».

«L’Amministrazione comunale ha investito molto per l’operazione di recupero del centro natatorio, che è stato completamente rinnovato – dichiara l’Assessore allo Sport Ester Pedrini -. Purtroppo, la pandemia da Covid -19 ha bloccato un’attività che stava andando bene ed era apprezzata da adulti e famiglie, grazie all’apertura del parco estivo nel 2019 e all’ala nuova inaugurata lo scorso settembre. Con questo tassello aggiuntivo si vuole connotare la piscina di una valenza maggiore di centro, inteso come luogo di aggregazione, non solo per chi ama gli sport acquatici. La realizzazione dell’ampliamento dello spazio estivo si somma al progetto di riqualificazione urbana dell’area esterna che, dell’importo di ulteriori 250 mila euro, dà un nuovo volto alla piscina e la connette alla città e all’adiacente centro sportivo SeriateSportLab, grazie al collegamento tra l’area pedonale, la pista ciclabile e la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali. Connessioni realizzate in vista di un’ideale cittadella dello sport a uso delle società sportive e degli abitanti del territorio».

La piscina comunale si avvia ad aprire una nuova stagione grazie ai lavori di smantellamento dell’ala vecchia del centro natatorio, da adibire a prato che ospiterà un solarium, a completamento del parco estivo di 600 metri quadri, dotato di giochi acquatici e vasche esterne. All’intervento del terzo lotto si somma la riqualificazione urbana esterna, a cura dell’Amministrazione comunale e che prevede: la nuova fermata dell’autobus, con l’aggiunta di una dedicata per i bambini che seguono i corsi in piscina, e parcheggi in continuità con il marciapiede; lo spostamento dell’edicola per renderla più accessibile e il collegamento tra l’area pedonale e la pista ciclabile, grazie alla realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali; nuovo asfalto, segnaletica e alberi ornamentali. L’obiettivo di questo intervento, dell’importo di 250 mila euro, è massimizzare e incrementare le funzioni già presenti, per favorire la sicurezza di chi frequenta la piscina e dare nuova dignità e qualità spaziale all’area, con un disegno moderno, in linea con il nuovo centro natatorio.

«L’intervento complessivo di riqualificazione del centro natatorio, che oggi arriva al suo tassello conclusivo con l’ampliamento del parco estivo, è stato possibile anche grazie alla buona intesa con l’Amministrazione comunale – dichiara Matteo Melzi gestore di Aquamore Seriate -. La fine del terzo lotto è prevista per aprile con apertura dell’area verde attrezzata per giugno, normative permettendo. Nell’attuale stagione sportiva 2020 – 2021, che parte a settembre e finisce ad agosto, siamo già al quinto mese di chiusura su sette trascorsi. Speriamo ci dicano di poter riaprire presto. Nel momento in cui ci danno il via libera, in una settimana siamo pronti a riprendere le attività nella nuova piscina coperta. Inaugurata lo scorso settembre, ha avuto un andamento positivo registrando 1.200 iscritti ai diversi corsi o nuoto libero. Non vediamo l’ora di ripartire».

Il rifacimento dell’area esterna della piscina, di circa 2.700 metri quadrati, si somma alla realizzazione dell’ala coperta del centro natatorio Acquamore Seriate, inaugurata a settembre: oltre 2 mila metri quadrati dotati di una vasca da 25 metri, dalle 6 alle 8 corsie, una vasca didattica delle dimensioni 12×6 metri, e una vasca fitness. Ad accogliere i nuotatori e le loro famiglie una hall con vetrate affacciate sulle nuove vasche e dotata di bar e zona ristoro, con dieci tavoli, per un totale di 40 posti.

La realizzazione della riqualificazione e dell’ampliamento del centro natatorio, pari a un investimento di 4,8 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro erogati dall’Amministrazione comunale, è a cura del gestore, l’Associazione Temporanea di Scopo, formata da A&T Europe s.p.a di Castiglione (Mn), Italimpresa s.r.l di Malonno (Bs), Pederzani Impianti s.r.l di Castel Goffredo (Mn) e Partecipazioni & Gestioni s.r.l di Castiglione (Mn), aggiudicatasi la concessione trentennale.