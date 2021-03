Omaggio a Loredana Bertè, Juve-Porto o Le Iene? La tv del 9 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 9 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “A grande richiesta – Loredana Bertè in Non sono una signora”. Una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche che Loredana Bertè ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze. Le sue canzoni e le sue provocazioni si sono impresse nella storia e nella memoria di più generazioni, non temendo mai il logorio del tempo, ma rimanendo sempre moderne e anzi creando nuove modernità, incidendo sul lessico corrente, sull’immaginario collettivo. Conduce Alberto Matano.

Su Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra Juventus-Porto, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta de “Le Iene show”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy-show condotto da Stefano De Martino.

Una serata a tema “Anni ‘80” in cui l’allegria e il buonumore torneranno a riempire l’Auditorium Rai di Napoli, grazie ai giochi e alle prove che rendono unico questo programma, a cominciare dalla celebre Stanza inclinata.

Oltre agli ospiti fissi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Maria De Filippi, protagonisti della sesta puntata saranno Nathalie Guetta, Ciro e Fabio dei The Jackal, Antonio Giuliani, Elenoire Casalegno e l’attrice e web creator Angelica Massera. Immancabile la presenza del Panda, la mascotte del programma “animata” dal ballerino Egon Polzone. Come sempre, non ci saranno né vincitori né vinti, ma solo intrattenimento e leggerezza.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7.m Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Il genio della truffa”; su La5 alle 21.05 “Bridget Jones’s baby”; su Iris alle 21.10 “Hondo” e su Italia2 alle 21.10 “Sergente Bilko”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “Detroit”. La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Per le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Piccolo grande amore”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai