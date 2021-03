Quando i Vigili del fuoco di Zogno lunedì mattina alle sette e venti sono arrivati in via Vanini a Oltre il Colle si sono trovati di fronte un appartamento in fiamme. Spegnando il rogo, poi, hanno trovato il cadavere carbonizzato di Davide Magri, 45 anni.

Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause del tragico incendio, anche se l’ipotesi principale rimane quella di un malfunzionamento della stufa a legna che era nell’appartamento, al primo piano di una piccola palazzina composta soprattutto da seconde case utilizzate durante le vacanze.

Davide Magri, invece, si era trasferito in Val Brembana cinque anni fa da Fano, nelle Marche. Era un commerciante e in questi giorni di restrizioni anti-contagio lavorava dalla sua camera in smart working.

Lunedì mattina avrebbe dovuto essere una giornata come tante altre per lui, pronto a iniziare una nuova settimana densa di impegni. Ma qualcosa poco prima delle sette è andato storto e il suo trilocale ha iniziato a prendere fuoco.

L’uomo pare fosse ancora a letto quando è stato inghiottito dal fumo e dalle fiamme. Il suo corpo è stato ritrovato dai Vigili del fuoco, contattati da alcuni vicini, durante le operazioni di spegnimento e bonifica. Sul posto allora sono stati fatti arrivare anche i colleghi del nucleo Nia per le indagini di polizia giudiziaria.

Dopo il riconoscimento da parte dei parenti, la salma dell’uomo è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni, in attesa dell’esame autoptico disposto dal pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni per fare luce sulla vicenda, anche se al momento si esclude la pista dolosa e la più battuta rimane quella dell’incidente domestico.