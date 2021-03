Il quotidiano bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina ci accompagna alla scoperta del tempo che farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

L’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre sta proteggendo l’Europa occidentale dal transito delle perturbazioni atlantiche. Questa situazione garantirà anche sulla Lombardia l’assenza di precipitazioni, nonostante non mancherà il transito nella giornata di martedì di qualche nuvola associata a una circolazione instabile che persiste sul Mediterraneo.

Nella seconda parte della settimana l’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia determinerà un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. Ci aspettiamo però soltanto un parziale coinvolgimento della Lombardia da parte delle perturbazioni che scorreranno a nord delle Alpi.

Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa.

Martedì 9 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su Alpi, Prealpi e pianura occidentale; parzialmente nuvoloso sul resto della pianura. Nel pomeriggio nuvoloso su Alpi e Prealpi con qualche breve piovasco su Orobie e Prealpi bresciane; ampie schiarite in pianura, ma con tendenza ad aumento delle nubi a partire da ovest. In serata prevalenza di cieli parzialmente nuvolosi su tutti i settori, con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dalle Alpi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

Mercoledì 10 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione con la possibilità di qualche annuvolamento nelle prime ore tra Pavese e Lodigiano. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, poco nuvoloso sulle Alpi, qualche annuvolamento sulle Prealpi, ma senza fenomeni. In serata prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15 °C.

Giovedì 11 marzo 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su quasi tutta la regione, con maggior soleggiamento sulla pianura orientale. Nel pomeriggio molto nuvoloso su tutti i settori, ma senza fenomeni. In serata persistono nubi diffuse, con tendenza nel corso della notte all’arrivo di qualche precipitazione sull’arco alpino.

Temperature: minime in lieve aumento e massime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.