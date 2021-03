Monasterolo, un positivo in Comune: uffici chiusi fino al 15 marzo - BergamoNews

Un collaboratore del Comune di Monasterolo del Castello è risultato positivo al Covid-19.

“Sebbene siano state prese tutte le precauzioni e siano sempre stati applicati i protocolli anti-contagio all’interno del Comune, e quindi le possibilità di aver contratto l’infezione siano minimali – spiega il sindaco Gabriele Zappella in un messaggio alla cittadinanza – per ulteriore sicurezza, sia dei dipendenti che dei Cittadini, abbiamo deciso di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali sino a lunedì 15 compreso”.

Gli uffici potranno ricevere solo per motivi indifferibili ed urgenti, ovvero atti di nascita e morte. “Nel frattempo, quale ulteriore misura di sicurezza – prosegue il primo cittadino – abbiamo già disposto la prenotazione di un tampone rapido per tutti i dipendenti ed i collaboratori del Comune entro la conclusione della settimana. Ci scusiamo per il disagio”.