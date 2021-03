Manutenzione del verde: webinar sulla corretta gestione dei rifiuti - BergamoNews

Confartigianato Imprese Bergamo organizza per martedì 16 marzo alle ore 18:30 un webinar dedicato alle imprese che operano nel settore della manutenzione del verde.

Il webinar, dal titolo “La corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde” si propone di illustrare le corrette modalità di gestione di questa tipologia rifiuti, come sfalci e potature, a fronte anche delle ultime modifiche al Testo Unico Ambientale, considerato che la non corretta gestione dei rifiuti può fare incorrere le imprese in sanzioni amministrative e penali.

Nel corso dell’incontro on line, a cura dell’ufficio Ambiente, verrà anche approfondito il tema dell’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientale per chi trasporta rifiuti in conto proprio.

Per questa attività infatti, come segnalato anche in una comunicazione inviata da Confartigianato alle imprese associate, è necessario munirsi di autorizzazione con scadenza decennale (e provvedere al relativo rinnovo se scaduta) poiché in assenza di tale documento l’impresa non potrà trasportare con mezzi propri i rifiuti generati dalle attività lavorative.

Le imprese interessate a verificare la propria posizione e procedere eventualmente con la pratica di rinnovo possono contattare via mail o via telefono l’ufficio Ambiente (ambiente@artigianibg.com – tel.035.274.362) comunicando le targhe dei veicoli che svolgono il trasporto.

Per saperne di più sull’evento e per iscriversi è possibile contattare l’Ufficio Aree di Mestiere (Carmelo Davì, tel. 035.274.340) oppure cliccare sul seguente link:

https://confartigianatobergamo.it/manutenzione-del-verde-un-webinar-sulla-corretta-gestione-dei-rifiuti/

Foto copertina tratta da Pixabay