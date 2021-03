“L’omosessualità è un disturbo”, scatta l’esposto contro la scuola di Calcinate

Continua a far discutere il corso di Educazione all’affettività del Centro scolastico paritario La Traccia, gestito a Calcinate dalla C.p.e, cooperativa sociale legata a Comunione e Liberazione, tant’è che al Provveditorato territoriale di Bergamo è stato presentato un esposto per “attivare i controlli necessari sull’offerta educativa”, sottoscritto da oltre mille persone in due giorni tra cui l’ex eurodeputata Pia Locatelli, il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta e le assessore alle Pari Opportunità e alla Cultura del Comune di Bergamo, Marzia Marchesi e Nadia Ghisalberti .

Nel testo della petizione, lanciata anche sulla piattaforma Change.org, si legge che “La Traccia, da più di dieci anni, propone a centinaia di adolescenti un’educazione sessuale che rafforza gli stereotipi di genere e un rigido binarismo dei ruoli di genere. Inoltre, il corso di educazione sessuale demonizza la pornografia, l’autoerotismo; mette sullo stesso piano omosessualità, bisessualità e pedofilia; afferma che l’omosessualità sarebbe un ‘disturbo psicologico’, un ‘vizio’ simile all’alcolismo, derivante dal sentirsi dei ‘maschi falliti’ o delle ‘femmine mancate’; precisa che può essere curata con le terapie riparative ricorrendo ad uno psicologo; asserisce che i genitori omosessuali avrebbero una maggiore propensione a compiere atti di pedofilia sui propri figli (!)”.

Con l’esposto-petizione si chiede alla dirigente del Provveditorato, Patrizia Graziani, di “adoperarsi al più presto per attivare i controlli necessari sull’offerta educativa della scuola paritaria La Traccia di Calcinate, adottando tutte le misure idonee ad assicurare la tempestiva sostituzione dell’attuale insegnamento dell’educazione all’affettività offerto dalla scuola (di carattere antiscientifico e discriminatorio) con un insegnamento condotto da personale qualificato e rispettoso delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché dell’identità sessuale degli adolescenti Lgbti, in ossequio ai princìpi della Carta costituzionale”.

L’esposto è stato definito “vile” dal Popolo della Famiglia, “in un momento delicato per la vita delle scuole”.

Hanno sottoscritto l’esposto le seguenti associazioni:

AGEDO – Punto di ascolto di Bergamo

AGEDO Milano

AGEDO Nazionale

Alfi Lesbiche XX Bergamo

Arcigay Bergamo Cives

Associazione Culturale Immaginare Orlando

Bergamo Possibile – comitato “Stefano Rodotà”

Bergamo Pride

Comune di Curno

Conferenza Democratiche PD Bergamo

Consultorio AIED Bergamo

Coordinamento provinciale bergamasco degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani

Giovani Democratici – Bergamo

NonUnaDiMeno Bergamo

Patto per Bergamo

Students for Equality

Tavolo permanente contro l’omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo

Uni+

E tra gli esponenti delle istituzioni:

Giacomo Angeloni – Assessore all’innovazione, semplificazione, servizi demografici, partecipazione e reti sociali del Comune di Bergamo

Niccolò Carretta – Consigliere regionale

Davide Casati

Sonia Coter – Consigliera comunale del Comune di Bergamo

Roberto Cremaschi – Consigliere comunale del Comune di Bergamo

Alessandro De Bernardis – Consigliere comunale del Comune di Bergamo

Ezio Deligios – Consigliere comunale del Comune di Bergamo e Consigliere provinciale

Luisa Gamba – Sindaco di Curno (BG)

Sergio Gandi – Vice Sindaco del Comune di Bergamo

Nadia Ghisalberti – Assessora alla cultura del Comune di Bergamo

Pia Locatelli – ex Deputata ed Europarlamentare

Marzia Marchesi – Assessora agli affari generali, all’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla legalità e alle pari opportunità del Comune di Bergamo

Marcella Messina – Assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo

Denise Nespoli – Consigliera comunale del Comune di Bergamo

Loredana Poli – Assessora all’istruzione, all’università, alla formazione, allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Bergamo

Ivana Rota – Assessore alla pubblica istruzione e alle politiche sociali del Comune di Curno

Dario Violi – Consigliere regionale