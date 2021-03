Gioca l'Atalanta ma vince l'Inter: a San Siro finisce 1-0 - BergamoNews Stage

La Dea cade a San Siro, ma esce a testa altissima dal match con l’Inter.

La sfida contro la capolista si presenta come ci si aspettava, ossia con i padroni di casa in assetto difensivo e molto rispettoso dell’Atalanta.

Gli orobici conducono la gara, mentre i padroni di casa, dietro la linea della palla per gran parte del match, mettono in mostra la definizione di catenaccio e contropiede.

A scanso di equivoci: ogni squadra cerca di interpretare le gare come meglio crede e con le armi che può sfoggiare per mettere in difficoltà gli avversari, anche perché il gioco di rimessa e le ripartenze non sono ancora bandite e bannate dal gioco del calcio.

La sfida risulta molto tattica, piena di duelli: da Djimsiti-Lukaku a Romero-Lautaro passando per Gosens-Hakimi, Zapata-Skriniar e Pessina-Brozovic.

Le occasioni non fioccano e quindi un match così tirato vive sul filo di lana: da una parte Zapata e Djimsiti da corner trovano l’opposizione di Handanovic e Brozovic sulla riga di porta, mentre l’Inter in occasione dell’unico tiro verso lo specchio trova la via del gol proprio da calcio d’angolo.

Nel finale ci provano Zapata, Muriel e Pasalic, ma la Dea non riesce a infilare la retroguardia meneghina.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dovrà servire agli uomini di Gasperini come dose di autostima, di consapevolezza e di nervosismo per il rush finale del campionato.

Le pagelle

Sportiello 6,5: L’ex Fiorentina è attento sul retropassaggio alto di Romero. Lascia sfilare il tiro di Brozovic forse pensando che non ci fosse stata nessuna deviazione concedendo il corner da cui nasce la rete interista. Per il resto del match totalmente inoperoso.

Toloi 6,5: Tra i tre difensori è colui che è libero di muoversi e avanzare considerato che non deve seguire a uomo nessun giocatore avversario. Due scivoloni sul terreno di gioco portano prima ad un traversone insidioso di Perisic e nella ripresa ad una ripartenza potenzialmente letale per Lukaku. Nel finale il numero 2 effettua un cross interessante per Pasalic.

Romero 8: Il “Cuti” non bada a fronzoli nel testa a testa tutto argentino con Lautaro Martinez, ma nel complesso ne esce alla grande con pochissime concessioni alla punta di Conte. Il numero 17 è autore di un intervento strepitoso in ripiegamento e recupero su Lukaku.

Djimsiti 8,5: L’albanese ha il grande compito di seguire il gigante Lukaku. Lo fa con grande senso della posizione, nell’unica circostanza in cui il belga scappa l’ex Benevento è titanico nel recuperare. Al 40′ Brozovic con un salvataggio sulla linea nega la gioia del gol al numero 19 orobico.

(Palomino SV)

Maehle 6,5: L’esterno offre molta copertura su Perisic, ma affonda poco il colpo sulla corsia destra.

De Roon 8: L’olandese gioca un’infinità di palloni, è primo in questa specifica classifica con 103 palle giocate.

Freuler 7,5: Solito immenso lavoro oscuro a cui abbina anche tentativi di penetrare la muraglia avversaria. (Pasalic 6,5: Va vicino al gol del pareggio con una girata al volo sul secondo palo)

Gosens 7: Pronti via e il tedesco mette una palla invitante che non trova la deviazione di Zapata, mentre nella ripresa va di prima a servire in area Muriel . Nel duello con Hakimi i due di fatto si annullano.

Pessina 7,5: L’equilibratore neroazzurro segue l’opposto Brozovic a livello tattico in fase di non possesso, mentre nella fase opposta è nel vivo del gioco sia quando effettua un filtrante per l’accorrente Gosens ad inizio gara, sia quando offre a Zapata al 68′ la palla del possibile pareggio. (Miranchuk 5,5: Così come Ilicic, nemmeno il russo dà la sterzata decisiva al matchin fase offensiva)

Malinovskyi 7: L’ucraino viene preferito a Muriel, tra le linee interiste non è facile trovare gli spazi e quando il colonnello trova lo spunto buono viene puntualmente fermato sul nascere. (Ilicic 5,5: L’insufficienza non è per l’atteggiamento che non è sbagliato, ma per la scarsa vena inventiva apportata al match. Detto ciò, trovare dei pertugi contro un’Inter così solida è tutt’altro che un gioco da ragazzi.)

Zapata 7: Il duello con Milan Skriniar è ostico. Il colombiano si procura comunque praticamente la metà delle chances atalantine: al 39′ batte a rete di testa ma Handanovic è reattivo, al 68′ ci prova con un mancino tagliente ma il tentativo finisce a lato.

(Muriel 7: Il suo impatto sulla partita è sempre importante, prova a sorprendere Handanovic sul primo palo con un diagonale che invece trova la risposta del portiere sloveno.