Coppa Europa, a Montafon quarto posto per Niccolò Colturi

Trasferta brillante per le promesse dello snowboard cross bergamasco che si sono messi in luce nella due giorni di Coppa Europa.

Ad avvicinarsi maggiormente al primo podio in carriera è stato Niccolò Colturi che ha chiuso il weekend di Montafon con un quarto posto.

Capace di migliorare la quindicesima posizione del giorno precedente, il portacolori dello Scalve Boarder Team si è aggiudicato la propria heat sia agli ottavi che ai quarti di finale cogliendo così il primo accesso alle semifinali della carriera.

Superato in questa fase soltanto dall’austriaco Andreas Kroh, il 17enne di Bormio si è giocato le proprie carte nella big final terminando le proprie fatiche a un passo dalla terza piazza conquistata dal ceco Jakub Zerava

Discorso diverso invece per il compagno di squadra Thomas Belingheri che, dopo il sesto posto dell’esordio, non è riuscito a ripetersi concludendo la competizione in venticinquesima posizione.