Come rimanere sempre informati con Bergamonews - BergamoNews Stage

Con il lancio del nuovo Bergamonews vogliamo darvi l’opportunità di fare un ripasso veloce di tutte le possibilità che avete, ogni giorno, 24 ore su 24, per rimanere informati con le nostre notizie su Bergamo e provincia.

Un riepilogo da tenere bene a mente perché, ve lo annunciamo, a breve lanceremo alcune novità che ci permetteranno di essere ancora più vicini a voi, per un’informazione sempre più capillare e adatta a tutte le nuove vie di comunicazione.

Il titolo di ogni paragrafo è un link diretto ai vari canali, così vi facilitiamo il lavoro nel caso non siate già nostri affezionati seguaci.

www.bergamonews.it

È il modo migliore, l’unico sicuro per non perdersi nemmeno una notizia, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Da martedì 9 marzo lo trovate in una veste grafica completamente rinnovata: più chiara e organizzata, con ampio spazio dedicato alla multimedialità. Il nuovo bergamonews.it ve lo abbiamo presentato qui.

Facebook

La nostra community più grande, che raccoglie oltre 252mila amici e 280mila follower: qui pubblichiamo le notizie salienti della giornata. Uno spazio di confronto e dialogo, dove chiediamo semplicemente che vengano rispettate alcune basilari regole di convivenza civile e rispetto. La pagina è anche un canale diretto con la redazione: basta un messaggio privato per mettersi in contatto con un nostro giornalista.

Instagram

Una community in espansione, attenta a un nuovo modo di comunicare e di fruire le notizie, formata da oltre 69.600 utenti. Anche qui rispondiamo in prima persona ai vostri dubbi o richieste e raccogliamo le segnalazioni. Particolarmente apprezzati sono gli scatti che ogni giorno condividete con noi e che, spesso, decidiamo di riproporre ai nostri follower.

Twitter

Un po’ in calo nelle preferenze e nei gusti degli utenti, ma la comunicazione in 280 caratteri ha sempre il suo fascino.

Youtube

Qui vengono caricati tutti i video prodotti dalla redazione che accompagnano gli articoli: una piattaforma preziosa, che in homepage ha uno spazio dedicato.

Telegram

Le notizie più importanti della giornata direttamente sul tuo cellulare, avvisato semplicemente da un messaggio? Si può, iscrivendosi al nostro canale Telegram. Farlo è semplicissimo: basta cercare “Bergamonews” nell’apposito campo di ricerca per accedere immediatamente.

Linkedin

Per i più “professionali” c’è anche Linkedin, l’ultimo arrivato nel nostro portafoglio social: qui pubblichiamo soprattutto notizie di carattere economico.

La radio e il podcast

Dall’11 gennaio abbiamo fatto il nostro debutto in radio, grazie a una partnership con Radio NumberOne, Radio Bergamo e Radio 1000 Note: tutti i giorni, alle 14 e alle 18, potete ascoltare le nostre principali notizie anche sulle frequenze delle tre emittenti. Se non riuscite a sintonizzarvi in tempo per ascoltarle “live” non vi preoccupate: il podcast rimane online sul nostro sito fino all’edizione successiva e si può ascoltare in ogni momento accedendo dall’apposito banner in homepage.